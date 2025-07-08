Повідомляє 24 Канал з посиланням на Девіда Швіммера на шоу "The Late Show with Stephen Colbert".

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Ким Швіммер працював до популярності

Швіммер розповів, що у юності підробляв офіціантом на роликах у відомомій чиказькій закусочній Ed Debevic's у ретро-стилі, а також підробляв у своєї мами, яка працювала адвокаткою у справах розлучень.

Я був тим хлопцем, який вискакує з кущів і вручав тобі документи на розлучення,
– з гумором згадав актор.

Швіммер також зізнався, він почувався як Джеймс Бонд, коли отримував поради про те, де знайти людей, аби вручити їм документи.

Девід Швіммер та Метью Перрі

Швіммер мав доволі незвичні підробітки в юності / Фото з Instagram-сторінки актора

Один з таких випадків пов’язаний із рок-зіркою Родом Стюартом. Саме йому актор одного разу передав документи на розлучення.

"Слава Богу, я ніколи не стикався з ним з тих пір. Я навіть не знаю, чи він знає. Не думаю, що він знає", – додав Швіммер.

Нині актор успішно продовжує кар’єру в Голлівуді, але світову славу він здобув завдяки ролі палеонтолога Росса Геллера в культовому серіалі "Друзі", який виходив з 1994 по 2004 рік.