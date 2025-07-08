Повідомляє 24 Канал з посиланням на Девіда Швіммера на шоу "The Late Show with Stephen Colbert".

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Ким Швіммер працював до популярності

Швіммер розповів, що у юності підробляв офіціантом на роликах у відомомій чиказькій закусочній Ed Debevic's у ретро-стилі, а також підробляв у своєї мами, яка працювала адвокаткою у справах розлучень.

Я був тим хлопцем, який вискакує з кущів і вручав тобі документи на розлучення,

– з гумором згадав актор.

Швіммер також зізнався, він почувався як Джеймс Бонд, коли отримував поради про те, де знайти людей, аби вручити їм документи.

Швіммер мав доволі незвичні підробітки в юності / Фото з Instagram-сторінки актора

Один з таких випадків пов’язаний із рок-зіркою Родом Стюартом. Саме йому актор одного разу передав документи на розлучення.

"Слава Богу, я ніколи не стикався з ним з тих пір. Я навіть не знаю, чи він знає. Не думаю, що він знає", – додав Швіммер.

Нині актор успішно продовжує кар’єру в Голлівуді, але світову славу він здобув завдяки ролі палеонтолога Росса Геллера в культовому серіалі "Друзі", який виходив з 1994 по 2004 рік.