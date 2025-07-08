Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дэвида Швиммера на шоу "The Late Show with Stephen Colbert".

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Кем Швиммер работал до популярности

Швиммер рассказал, что в юности подрабатывал официантом на роликах в известной чикагской закусочной Ed Debevic's в ретро-стиле, а также подрабатывал у своей мамы, которая работала адвокатом по делам разводов.

Я был тем парнем, который выскакивает из кустов и вручал тебе документы на развод,

– с юмором вспомнил актер.

Швиммер также признался, он чувствовал себя как Джеймс Бонд, когда получал советы о том, где найти людей, чтобы вручить им документы.

Швиммер имел довольно необычные подработки в юности / Фото с Instagram-страницы актера

Один из таких случаев связан с рок-звездой Родом Стюартом. Именно ему актер однажды передал документы на развод.

"Слава Богу, я никогда не сталкивался с ним с тех пор. Я даже не знаю, знает ли он. Не думаю, что он знает", – добавил Швиммер.

Сейчас актер успешно продолжает карьеру в Голливуде, но мировую славу он получил благодаря роли палеонтолога Росса Геллера в культовом сериале "Друзья", который выходил с 1994 по 2004 год.