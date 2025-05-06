Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @kinolab_ua в TikTok.

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Знакомство Рэйчел с Чендлером

Одна из самых очевидных дыр в сериале "Друзья" – знакомство Рэйчел с Чендлером. В первой серии героиня Дженнифер Энистон ведет себя так, будто видит Чендлера впервые.

Однако впоследствии мы узнаем, что они знались еще со школы, и Рэйчел даже придумала ему прозвище "тот, что смеется".

Рэйчел и Чендлер / Кадр из сериала

Где жила Фиби

Другой странный момент касается Фиби. Сначала она рассказывает, что жила на улице после смерти матери, но впоследствии выясняется, что она жила с бабушкой.

"Что-то здесь явно не клеится", – отмечает автор видео

Фиби / Кадр из сериала

Куда исчез Бен

Также неизвестно, куда исчез сын Росса – Бен. В первых сезонах мальчик появлялся довольно часто, но впоследствии исчез без объяснений. Знаком ли он с собственной сестрой Эмой, мы так и не узнали.

Кроме того, некоторые персонажи, похоже, вообще потом забыли о его существовании. Например, отец Росса называет Эму своей первой внучкой.

Бен и Росс / Кадр из сериала