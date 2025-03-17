Сообщает 24 Канал со ссылкой на Variety.

Смотрите также Загадка десятилетий: сериал "Друзья" вдохновил математиков на разгадку "проблемы дивана"

Какая атмосфера царила за кулисами "Друзей"

Стивен Парк сыграл роль Фила и появился в нескольких эпизодах второго и третьего сезонов "Друзей", однако его опыт работы в сериале оставил неприятные впечатления. Актер признался, что столкнулся с расизмом и пренебрежительным отношением к себе.

В то время я чувствовал, что это была токсичная среда. Джеймс Хонг тоже снимался в эпизоде со мной, и помощник режиссера вызвал его на съемочную площадку такими словами: "Где, б**на, этот восточный парень? Приведи восточного парня,

– рассказал Парк на подкасте "Pod meets world".

Стивен Парк столкнулся с расизмом во время съемок в "Друзьях" / Кадр из сериала

Однако актер признает, что Голливуд в 1997 году в целом был довольно токсичной средой, а подобное расистское поведение воспринималось как норма. После этого случая актер пытался обратиться к Гильдии киноактеров, чтобы рассказать о проблеме, а также дал интервью для L.A. Times, однако материал так и не был опубликован.

Из-за подобного отношения Парк на время оставил киноиндустрию, но впоследствии вернулся к актерской карьере.

"Я чувствовал, что свободы нет. Я сказал всем: "Я больше не играю" – вспомнил актер.

К слову, после смерти Мэттью Перри стало известно, что во время съемок "Друзей" актер заставил вырезать одну из сцен сериала. Этим он спас своего персонажа Чендлера Бинга.