Повідомляє 24 Канал з посиланням на Variety.

Дивіться також Загадка десятиліть: серіал "Друзі" надихнув математиків на розгадку "проблеми дивана"

Яка атмосфера панувала за лаштунками "Друзів"

Стівен Парк зіграв роль Філа та з'явився у кількох епізодах другого і третього сезонів "Друзів", проте його досвід роботи в серіалі залишив неприємні враження. Актор зізнався, що зіткнувся з расизмом і зневажливим ставленням до себе.

У той час я відчував, що це було токсичне середовище. Джеймс Хонг теж знімався в епізоді зі мною, і помічник режисера викликав його на знімальний майданчик такими словами: "Де, б**ха, цей східний хлопець? Приведи східного хлопця,

– розповів Парк на подкасті "Pod meets world".

Стівен Парк зіткнувся з расизмом під час зйомок у "Друзях" / Кадр з серіалу

Однак актор визнає, що Голлівуд у 1997 році загалом був досить токсичним середовищем, а подібна расистська поведінка сприймалася як норма. Після цього випадку актор намагався звернутися до Гільдії кіноакторів, щоб розповісти про проблему, а також дав інтерв’ю для L.A. Times, однак матеріал так і не був опублікований.

Через подібне ставлення Парк на певний час залишив кіноіндустрію, але згодом повернувся до акторської кар'єри.

"Я відчував, що свободи немає. Я сказав усім: "Я більше не граю" – пригадав актор.

До слова, після смерті Меттью Перрі стало відомо, що під час зйомок "Друзів" актор змусив вирізати одну зі сцен серіалу. Цим він врятував свого персонажа Чендлера Бінга.