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Знайомство Рейчел з Чендлером

Одна з найбільш очевидних дірок у серіалі "Друзі" – знайомство Рейчел з Чендлером. У першій серії героїня Дженніфер Еністон поводиться так, ніби бачить Чендлера вперше.

Однак згодом ми дізнаємося, що вони зналися ще зі школи, і Рейчел навіть вигадала йому прізвисько "той, що сміється".

Рейчел і Чендлер / Кадр з серіалу

Де жила Фібі

Інший дивний момент стосується Фібі. Спочатку вона розповідає, що жила на вулиці після смерті матері, але згодом з'ясовується, що вона мешкала з бабусею.

"Щось тут явно не клеїться", – зазначає авторка відео

Фібі / Кадр з серіалу

Куди зник Бен

Також невідомо, куди зник син Роса – Бен. У перших сезонах хлопчик з’являвся доволі часто, але згодом зник без пояснень. Чи знайомий він із власною сестрою Емою, ми так і не дізналися.

Крім того, деякі персонажі, схоже, взагалі потім забули про його існування. Наприклад, батько Роса називає Ему своєю першою онукою.

Бен та Рос / Кадр з серіалу