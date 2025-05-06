Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @kinolab_ua у TikTok.
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Знайомство Рейчел з Чендлером
Одна з найбільш очевидних дірок у серіалі "Друзі" – знайомство Рейчел з Чендлером. У першій серії героїня Дженніфер Еністон поводиться так, ніби бачить Чендлера вперше.
Однак згодом ми дізнаємося, що вони зналися ще зі школи, і Рейчел навіть вигадала йому прізвисько "той, що сміється".
Рейчел і Чендлер / Кадр з серіалу
Де жила Фібі
Інший дивний момент стосується Фібі. Спочатку вона розповідає, що жила на вулиці після смерті матері, але згодом з'ясовується, що вона мешкала з бабусею.
"Щось тут явно не клеїться", – зазначає авторка відео
Фібі / Кадр з серіалу
Куди зник Бен
Також невідомо, куди зник син Роса – Бен. У перших сезонах хлопчик з’являвся доволі часто, але згодом зник без пояснень. Чи знайомий він із власною сестрою Емою, ми так і не дізналися.
Крім того, деякі персонажі, схоже, взагалі потім забули про його існування. Наприклад, батько Роса називає Ему своєю першою онукою.
Бен та Рос / Кадр з серіалу