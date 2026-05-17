Про те, як створювали перший звуковий фільм в СРСР, пише WAS.

Що відомо про фільм "Ентузіазм. Симфонія Донбасу"?

2 квітня 1931 року вийшов перший у СРСР документальний звуковий фільм – "Ентузіазм. Симфонія Донбасу". Стрічку для студії "Українкіно" створив режисер Давид Кауфман, відомий під творчим псевдонімом Дзиґа Вертов.

Кауфман походив із родини заможного букініста, однак після революційних подій 1917 року став прихильником більшовиків. Він працював над кінохроніками про життя пролетарів і події Громадянської війни. Його експериментальний фільм 1929 року "Людина з кіноапаратом" став світовою класикою.

"Ентузіазм. Симфонія Донбасу" / Постер до фільму

Фільм "Ентузіазм. Симфонія Донбасу" вийшов з нагоди першої п'ятирічки, під час якої радянська влада активно розвивала вугільну галузь. Сам Вертов розповідав, що використав у стрічці власний метод "комуністичної розшифровки світу", який відкидає мистецтво і акторську майстерність.

Як розповідає ВУФКУ, одним із найвідоміших прихильників стрічки став Чарлі Чаплін. Він захоплено відгукувався про роботу Дзиґи Вертова.

"Я ніколи не міг уявити, що ці індустріальні звуки можна організувати так, аби вони здавалися прекрасними. Я вважаю Ентузіязм однією з найбільш хвилюючих симфоній, які я коли-небудь чув. Містер Дзига Вертов – музикант. Професори мають учитись у нього, а не сперечатися з ним", – казав Чарлі Чаплін.

Як записували звуки для фільму "Ентузіазм. Симфонія Донбасу"?

Як повідомляє Dovzhenko Centre, робота над звуковим оформленням "Симфонії Донбасу" стартувала вже після перших зйомок стрічки навесні 1930 року. Спершу Дзиґа Вертов записував у ленінградській студії спеціально створений "звукошумовий" марш, який мав озвучити близько 500 метрів фільму.

Згодом режисер відмовився від ідеї використовувати лише студійні ефекти й вирішив доповнити фільм реальними документальними звуками. У результаті звукову частину збільшили до тисячі метрів, а запис синхронних шумів показав, що всю стрічку можна зробити повністю звуковою.

"Ентузіазм. Симфонія Донбасу": дивіться відео

У квітні 1930 року на Донбас вирушила група з чотирьох працівників лабораторії Олександра Шоріна, щоб записати автентичні звуки для фільму. Вони взяли з собою майже 70 кілограмів техніки, а звукооператор Ніколай Тімарцев уперше застосував спеціальну пересувну модифікацію звукозаписуючого апарату "Мікст".

Під час експедиції команда зафіксувала звуки святкування Першого травня та Другого партійного з'їзду в Харкові, а також записи зі збору врожаю та мітингу з проголошенням соцзмагання в Бірюково на Луганщині.

