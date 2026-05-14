Про те, наскільки успішним став мультфільм "Мавка. Лісова пісня", розповіли у пресслужбі стрічки.

Який найуспішніший український фільм за касовими зборами?

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" став першим українським анімаційним проєктом, який вийшов у настільки масштабний міжнародний прокат. Його показали у 148 країнах світу, а загальні касові збори перевищили 20 мільйонів доларів. Крім того, стрічку дублювали 32 мовами.

Успіх фільму був помітний і за кордоном. У Франції "Мавка. Лісова пісня" очолила рейтинг прем'єр за результатами першого дня прокату та увійшла до п'ятірки найкасовіших стрічок тижня.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер

В Італії український мультфільм став п'ятим найкасовішим анімаційним релізом 2023 року, а в Португалії – одним із найуспішніших незалежних анімаційних дебютів року.

Завдяки міжнародному успіху "Мавка. Лісова пісня" увійшла до числа найуспішніших незалежних анімаційних проєктів 2023 року та стала найкасовішим українським фільмом в історії сучасного українського кіно.

Чому "Мавка. Лісова пісня" стала настільки успішною?

Одним із головних інструментів популяризації "Всесвіту Мавки" в Україні стала масштабна ліцензійна кампанія за участі десятків українських брендів. Частину колаборацій запустили ще під час виробництва та постпродакшену стрічки, завдяки чому бренд "Мавки" тривалий час залишався у центрі уваги аудиторії.

Загалом "Всесвіт Мавки" налічував понад 30 колаборацій і більш як 350 найменувань продукції у різних категоріях: ювелірні вироби, снеки, б'юті-засоби, одяг, іграшки, книги, аксесуари, прикраси для дому, приладдя для навчання та творчості дітей тощо.

"Мавка. Лісова пісня" / Офіційний постер мультфільму

Напередодні прем'єри та під час прокату "Мавка" була буквально всюди – у магазинах, на білбордах і фасадах будівель, у кав'ярнях, шоу та розважальних програмах, а також в оформленні торгових просторів.

Продюсерка "Мавки" Ірина Костюк в інтерв'ю Forbes зазначила, що успіх мультфільму став результатом поєднання багатьох чинників.

Ми потрапили в правильний час. "Мавка" стала більш актуальною через наш уже зовсім інший погляд на все українське. У цій реальності фільм набув нових сенсів,

– розповіла продюсерка.

За її словами, це саме той контент, якого потребують українці, про що свідчили аншлаги у кінотеатрах та реакції глядачів.

Які українські фільми набирають популярності на Netflix?

Стримінгова платформа Netflix оновила рейтинг найпопулярніших фільмів серед українських глядачів, і цього разу до списку потрапили одразу дві українські стрічки. Третю сходинку посів романтичний фільм-фентезі "Мавка. Справжній міф" режисерки Катерина Царик.

Фільм вийшов у кінотеатрах 1 березня 2026 року, а тепер став доступним для онлайн-перегляду на Netflix. У стрічці зіграли молоді українські актори, зокрема Аріна Бочарова, Іван Довженко та Едуард Поляков.

Четверте місце в рейтингу посів психологічний трилер "Всі відтінки спокуси", головні ролі в якому виконали Олена Лавренюк та Володимир Дантес. Режисерський дебют Ірина Громозда вийшов у прокат 14 лютого 2026 року й сьогодні також входить до числа найпопулярніших фільмів серед українців на Netflix.