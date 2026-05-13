Чому відомий бренд спочатку створив це взуття не для щоденного носіння, а саме для використання на човнах, йдеться на офіційному сайті Crocs.

Чому Crocs спочатку створили саме для човнів?

Сьогодні Crocs асоціюються з повсякденним комфортом, однак спочатку це взуття взагалі не планували робити масовим. Його створювали як практичне рішення для яхтингу та прогулянок човнами. Бренд заснували у 2002 році троє друзів – Скотт Сіманс, Ліндон Гансон та Джордж Бодекер-молодший.

До речі! Наприкінці 1990-х років Джордж Бодекер та Ліндон Гансон вже мали досвід ведення бізнесу, адже перший володів Oregon Food Concepts (найбільшим франчайзером мережі ресторанів швидкого харчування Quizno's), а другий займався продажами та управлінням у сфері комп'ютерного обладнання тощо.

Під час відпочинку вони звернули увагу, що більшість звичайного взуття погано підходить для човнів: підошва ковзала на мокрій палубі, матеріали швидко намокали, а саме взуття залишало темні сліди на поверхні яхт. Саме тоді майбутні засновники Crocs зацікавилися матеріалом Croslite, який розробляла канадська компанія Foam Creations.

Це була спеціальна спінена смола із закритою структурою комірок, яка поєднувала легкість, водостійкість та м'якість. На відміну від звичайної гуми чи пластику, Croslite не вбирав вологу, не ковзав та частково адаптувався під форму стопи.

Технологія Croslite мала унікальні характеристики, які дозволяли їй працювати як на суші, так і у воді, що було новим для взуттєвої промисловості,

– пояснюють на офіційному сайті бренду.

На початку 2000-х років це було доволі незвичним для взуттєвої індустрії, адже більшість моделей або були спортивними, або суто пляжними. Згодом друзі придбали права на використання матеріалу та почали створювати власне взуття.

Першу модель назвали CrocsBeach. Її дизайн був максимально утилітарним: широкі отвори для вентиляції, ремінець для фіксації ноги та товста неслизька підошва. Через незвичну форму модель нагадувала голову крокодила, тому бренд і отримав назву Crocs – від англійського слова "crocodile".

Першу партію представили на Fort Lauderdale Boat Show у Флориді – одній із найбільших виставок човнів у США. Засновники розраховували зацікавити лише яхтсменів, однак ефект виявився значно більшим: усі 1000 пар розкупили просто під час виставки.

Не менш важливим для розвитку бренду став позитивний прийом з боку роздрібних продавців і торгових представників на першій взуттєвій виставці Shoe Market of the Americas у березні 2003 року.

Відтак ці всі події стали переломними моментами для розвитку бренду, бо засновники зрозуміли, що їхнє дивакувате взуття може бути потрібним не лише морякам, але й людям, які шукають комфорт.

Як Crocs стали популярними далеко за межами яхтингу?

Взуття добре продавалося серед човнярів, але, за даними CSIndy, передає Reference for business, воно швидко завоювало прихильність і серед інших людей, зокрема тих, проводив багато годин на ногах, як-от працівники ресторанів та лікарень. Їх подобалася м'якість та вільний крій. До того ж вони були дешевшими, ніж традиційні хірургічні сабо.

Натомість трендсеттери середньої школи захоплювалися яскравими кольорами Crocs, а садівникам сподобалося, що їх можна змивати від бруду зі шланга. Через ріст такої популярності за рік компанії вдалося продала 649 тисяч пар "кроксів", що призвело до доходу в 12,3 мільйона доларів.

2005 рік увійшов в історію Crocs як період стратегічної трансформації, адже готуючись до виходу на біржу (IPO), бренд мав довести інвесторам свою здатність функціонувати на довгу перспективу.

Згідно з аналізом Rocky Mountain News, для малих компаній розширення асортименту є критично важливим кроком, щоб продемонструвати потенціал росту.

Відтак Crocs в межах цієї стратегії перетворився на бренд стилю життя, випустивши лінійку брендованого одягу та аксесуарів: це і футболки та кепки з впізнаваним логотипом усміхненого крокодила, і сонцезахисні окуляри та наколінники для садівництва тощо.

Після цього бренду роздумував вже над запуском першої національної рекламної кампанії. І до цього він залучив агентство "TDA Advertising & Design". Креативний директор Джонатан Шенберг навіть згадував у коментарі для Denver Business Journal, що на ідею його наштовхнула реакція людей, бо часто було чути такі слова: "Вони такі потворні! Де мені взяти такі самі?".

Саме ця фраза лягла в основу легендарного гасла – "Потворне може бути красивим". Реклама з таким надписом з'явилася на сторінках топових глянців, серед яких Vanity Fair, Rolling Stone, Time Out New York тощо.

В кінцевому результаті це принесло приголомшливі результати: виторг компанії сягнув 108,8 мільйона доларів, а після збитків в 1,6 мільйона доларів у 2004 році, чистий прибуток склав 16,7 мільйона доларів.

Цікаво! Попри те, що Crocs все ще вважається взуттям із дивним дизайном, але бренд досі залишається одним із найвідоміших у світі. А доводить це те, що за 2025 рік продажі "кроксів" перевищили 4 мільярди доларів.

Як ще є відомі бренди, як Crocs?

Феномен Crocs частково нагадує популярність Funko Pop. Річ у тім, що і фігурки, і сабо працюють за схожим принципом: люди купують їх не лише через практичність, а й через емоційний зв'язок із попкультурою та бажання показати власні інтереси.

Загалом бренд Funko був заснований ще у 1998 році як невеликий проєкт із ностальгійними сувенірами. А його справжній прорив трапився після запуску лінійки Pop! Vinyl у 2011 році. Дизайн фігурок став доволі впізнаваним: велика голова, чорні очі. Це зробило бренд популярним серед фанатів кіно, серіалів, відеоігор і коміксів у всьому світі. Особливу роль у цьому відіграли ліцензії на культові франшизи – від Harry Potter та Marvel до Star Wars.

І на сьогодні фігурки не лише колекціонують, а й продають за величезні суми: рідкісні екземпляри можуть коштувати десятки тисяч доларів. Відтак найдорожчим Funko Pop вважають фігурку Алекса Деларджа із "Заводного апельсина", вартість якої понад 1 мільйон гривень.