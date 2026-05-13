Почему известный бренд изначально создал эту обувь не для ежедневного ношения, а именно для использования на лодках, говорится на официальном сайте Crocs.

Почему Crocs изначально создали именно для лодок?

Сегодня Crocs ассоциируются с повседневным комфортом, однако изначально эту обувь вообще не планировали делать массовой. Ее создавали как практическое решение для яхтинга и прогулок на лодках. Бренд основали в 2002 году трое друзей – Скотт Симанс, Линдон Гансон и Джордж Бодекер-младший.

Кстати! В конце 1990-х годов Джордж Бодекер и Линдон Гансон уже имели опыт ведения бизнеса, ведь первый владел Oregon Food Concepts (крупнейшим франчайзером сети ресторанов быстрого питания Quizno's), а второй занимался продажами и управлением в сфере компьютерного оборудования и тому подобное.

Во время отдыха они обратили внимание, что большинство обычной обуви плохо подходит для лодок: подошва скользила на мокрой палубе, материалы быстро намокали, а сама обувь оставляла темные следы на поверхности яхт. Именно тогда будущие основатели Crocs заинтересовались материалом Croslite, который разрабатывала канадская компания Foam Creations.

Это была специальная вспененная смола с закрытой структурой ячеек, которая сочетала легкость, водостойкость и мягкость. В отличие от обычной резины или пластика, Croslite не впитывал влагу, не скользил и частично адаптировался под форму стопы.

Технология Croslite имела уникальные характеристики, которые позволяли ей работать как на суше, так и в воде, что было новым для обувной промышленности,

– объясняют на официальном сайте бренда.

В начале 2000-х годов это было довольно необычным для обувной индустрии, ведь большинство моделей или были спортивными, или чисто пляжными. Впоследствии друзья приобрели права на использование материала и начали создавать собственную обувь.

Первую модель назвали CrocsBeach. Ее дизайн был максимально утилитарным: широкие отверстия для вентиляции, ремешок для фиксации ноги и толстая нескользкая подошва. Из-за необычной формы модель напоминала голову крокодила, поэтому бренд и получил название Crocs – от английского слова "crocodile".

Первую партию представили на Fort Lauderdale Boat Show во Флориде – одной из крупнейших выставок лодок в США. Основатели рассчитывали заинтересовать только яхтсменов, однако эффект оказался значительно большим: все 1000 пар раскупили прямо во время выставки.

Не менее важным для развития бренда стал положительный прием со стороны розничных продавцов и торговых представителей на первой обувной выставке Shoe Market of the Americas в марте 2003 года.

Поэтому все эти события стали переломными моментами для развития бренда, потому что основатели поняли, что их странная обувь может быть нужна не только морякам, но и людям, которые ищут комфорт.

Как Crocs стали популярными далеко за пределами яхтинга?

Обувь хорошо продавалась среди лодочников, но, по данным CSIndy, передает Reference for business, она быстро завоевала расположение и среди других людей, в частности тех, проводил много часов на ногах, например работники ресторанов и больниц. Их нравилась мягкость и свободный крой. К тому же они были дешевле, чем традиционные хирургические сабо.

Зато трендсеттеры средней школы восхищались яркими цветами Crocs, а садоводам понравилось, что их можно смывать от грязи из шланга. Из-за роста такой популярности за год компании удалось продала 649 тысяч пар "кроксов", что привело к доходу в 12,3 миллиона долларов.

2005 год вошел в историю Crocs как период стратегической трансформации, ведь готовясь к выходу на биржу (IPO), бренд должен был доказать инвесторам свою способность функционировать на долгую перспективу.

Согласно анализу Rocky Mountain News, для малых компаний расширение ассортимента является критически важным шагом, чтобы продемонстрировать потенциал роста.

Поэтому Crocs в рамках этой стратегии превратился в бренд стиля жизни, выпустив линейку брендированной одежды и аксессуаров: это и футболки и кепки с узнаваемым логотипом улыбающегося крокодила, и солнцезащитные очки и наколенники для садоводства и тому подобное.

После этого бренд раздумывал уже над запуском первой национальной рекламной кампании. И к этому он привлек агентство "TDA Advertising & Design". Креативный директор Джонатан Шенберг даже вспоминал в комментарии для Denver Business Journal, что на идею его натолкнула реакция людей, потому что часто было слышать такие слова: "Они такие уродливые! Где мне взять такие же?".

Именно эта фраза легла в основу легендарного лозунга – "Уродливое может быть красивым". Реклама с такой надписью появилась на страницах топовых глянцев, среди которых Vanity Fair, Rolling Stone, Time Out New York и тому подобное.

В конечном итоге это принесло потрясающие результаты: выручка компании достигла 108,8 миллиона долларов, а после убытков в 1,6 миллиона долларов в 2004 году, чистая прибыль составила 16,7 миллиона долларов.

Интересно! Несмотря на то, что Crocs все еще считается обувью со странным дизайном, но бренд до сих пор остается одним из самых известных в мире. А доказывает это то, что за 2025 год продажи "кроксов" превысили 4 миллиарда долларов.

Как еще есть известные бренды, как Crocs?

Феномен Crocs частично напоминает популярность Funko Pop. Дело в том, что и фигурки, и сабо работают по схожему принципу: люди покупают их не только из-за практичности, но и из-за эмоциональной связи с поп-культурой и желания показать собственные интересы.

В целом бренд Funko был основан еще в 1998 году как небольшой проект с ностальгическими сувенирами. А его настоящий прорыв случился после запуска линейки Pop! Vinyl в 2011 году. Дизайн фигурок стал довольно узнаваемым: большая голова, черные глаза. Это сделало бренд популярным среди фанатов кино, сериалов, видеоигр и комиксов во всем мире. Особую роль в этом сыграли лицензии на культовые франшизы – от Harry Potter и Marvel до Star Wars.

И сегодня фигурки не только коллекционируют, но и продают за огромные суммы: редкие экземпляры могут стоить десятки тысяч долларов. Поэтому самым дорогим Funko Pop считают фигурку Алекса Деларджа из "Заводного апельсина", стоимость которой более 1 миллиона гривен.