Большинство хотя бы раз видели эти маленькие фигурки с огромными головами: у блогеров, в магазинах или просто в интернете. Для кого-то это была простая прикольная игрушка, а для кого-то вещь, которую хотелось поставить на полку. Но стоило только взглянуть на цену, как желание часто быстро исчезало. В нашей новинке рассказываем о феномене игрушек Funko Pop и как они стали популярными на весь мир.

Что такое Funko Pop и почему эти фигурки стали частью поп-культуры?

Маленькие пластиковые фигурки с непропорционально большими головами и черными глазами давно вышли за пределы просто сувениров. Их можно увидеть у блогеров, в офисах, на полках магазинов и в коллекциях фанатов по всему миру. Для одних это доступная мелочь, для других – объект коллекционирования и даже инвестиция, стоимость которой иногда превышает тысячи долларов.

Как появился бренд Funko?

Как рассказывает Medium, история бренда началась в 1998 году, когда коллекционер игрушек Майк Беккер вместе с женой основал компанию в собственном доме в штате Вашингтон. Сначала это был небольшой проект, ориентированный на создание ностальгических игрушек. Первым продуктом стала фигурка талисмана ресторанов Big Boy, которая заложила основу будущего бренда.

Майк Беккер / фото Wikimedia

Настоящий прорыв произошел после получения лицензий на популярные франшизы. В частности, фигурки по мотивам фильма Austin Powers продались десятками тысяч экземпляров и показали потенциал такого формата. Впоследствии компания начала активно сотрудничать с крупными игроками индустрии, в частности Warner Bros, Disney и Marvel Entertainment.

Новый этап развития начался в 2011 году с запуском линейки Pop! Vinyl. Именно эти фигурки с характерным дизайном: большой головой, маленьким телом и черными глазами – сделали бренд массово узнаваемым. Стилистика, вдохновленная японским чиби, быстро завоевала популярность среди фанатов и коллекционеров.

Со временем Funko значительно расширила ассортимент: кроме фигурок, компания начала выпускать одежду, аксессуары и даже полноразмерные статуи персонажей. В 2019 году бренд укрепил свои позиции, приобретя Loungefly – производителя модных аксессуаров.

Почему фигурки выглядят так странно?

Узнаваемый дизайн с большой головой и минималистичным лицом стал ключом к успеху. Отсутствие выраженных эмоций позволяет каждому воспринимать фигурку по-своему – этот эффект психологи называют "чистым холстом". Именно благодаря этому фигурки кажутся "живыми" для владельцев. В то же время такой вид вызывает и критику: часть пользователей считает черные глаза без зрачков жуткими, но именно это сделало бренд легко узнаваемым.



Персонаж Одиннадцать / фото Rozetka

В чем секрет популярности Funko?

Компания имеет тысячи лицензий: от Гарри Поттер до героев Marvel и Star Wars. Фигурки создают не только по фильмам и сериалам, но и по мемам и вирусным трендам. Важную роль играет и цена: в США стандартная фигурка стоит около 15 долларов, что делает их доступными для массового покупателя. Кроме того, продукт активно интегрируется в поп-культуру, в частности появляется в сериалах, вроде "Теория большого взрыва".

Почему коллекционеры часто не открывают коробки?

В среде фанатов сформировался так называемый "культ коробки". Упаковка является частью продукта, а ее повреждение значительно снижает стоимость фигурки. Некоторые экземпляры со временем становятся редкими и продаются за десятки тысяч долларов. Отдельную ценность имеют "chase"-версии – это редкие варианты с изменениями в дизайне, а также прототипы, которые почти невозможно приобрести в открытой продаже.

Сколько стоит игрушка Funko Pup?

Стоимость фигурок Funko Pop зависит от страны, редкости и конкретной серии. Как мы уже писали, в США стандартная модель обычно стоит около 10 – 15 долларов, что делает ее доступной для массового покупателя. В Украине цены значительно выше: чаще всего от 700 – 800 гривен и более, в зависимости от спроса и наценки импортеров. Отдельные лимитированные или редкие экземпляры могут стоить сотни и даже тысячи долларов на вторичном рынке, особенно если сохранена оригинальная упаковка.

Какая игрушка Funko Pup является самой дорогой?

Самой большой сенсацией среди коллекционных фигурок Funko Pop считается персонаж Алекс Делардж из фильма "Заводной апельсин", который стал настоящим рекордсменом по стоимости, рассказывает Popcollector.

Эти фигурки появились в очень ограниченной серии еще в 2012 году, но так и не попали в массовую продажу из-за проблем с лицензированием, всего сохранилось около 24 экземпляров, остальные уничтожили.



Алекс Дерардж / фото Popcollector

Особенно ценными являются версии с эффектом свечения в темноте и редкие "Chase" варианты, которые на аукционах eBay продавались за более 13 тысяч долларов еще в 2016 – 2017 годах, а впоследствии их стоимость выросла до десятков тысяч. В результате именно этот Funko Pop считается самым дорогим в мире: примерно 25 470 долларов (более 1 112 000 гривен) за стандартную версию и около 26 060 долларов за Chase-вариант, хотя отдельные продажи достигали даже более 35 тысяч долларов.

