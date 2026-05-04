Більшість хоча б раз бачили ці маленькі фігурки з величезними головами: у блогерів, у магазинах чи просто в інтернеті. Для когось це була проста прикольна іграшка, а для когось річ, яку хотілося поставити на полицю. Але варто було лише глянути на ціну, як бажання часто швидко зникало. У нашій новинці розповідаємо про феномен іграшок Funko Pop та як саме вони стали популярними на весь світ.

Що таке Funko Pop і чому ці фігурки стали частиною поп-культури?

Маленькі пластикові фігурки з непропорційно великими головами і чорними очима давно вийшли за межі просто сувенірів. Їх можна побачити у блогерів, в офісах, на полицях магазинів і в колекціях фанатів по всьому світу. Для одних це доступна дрібниця, для інших – об'єкт колекціонування та навіть інвестиція, вартість якої іноді перевищує тисячі доларів.

Як з'явився бренд Funko?

Як розповідає Medium, історія бренду почалася у 1998 році, коли колекціонер іграшок Майк Беккер разом із дружиною заснував компанію у власному будинку у штаті Вашингтон. Спочатку це був невеликий проєкт, орієнтований на створення ностальгійних іграшок. Першим продуктом стала фігурка талісмана ресторанів Big Boy, яка заклала основу майбутнього бренду.

Майк Беккер / фото Wikimedia

Справжній прорив стався після отримання ліцензій на популярні франшизи. Зокрема, фігурки за мотивами фільму Austin Powers продалися десятками тисяч екземплярів і показали потенціал такого формату. Згодом компанія почала активно співпрацювати з великими гравцями індустрії, зокрема Warner Bros, Disney та Marvel Entertainment.

Новий етап розвитку розпочався у 2011 році з запуском лінійки Pop! Vinyl. Саме ці фігурки з характерним дизайном: великою головою, маленьким тілом і чорними очима – зробили бренд масово впізнаваним. Стилістика, натхненна японським чибі, швидко завоювала популярність серед фанатів і колекціонерів.

З часом Funko значно розширила асортимент: окрім фігурок, компанія почала випускати одяг, аксесуари та навіть повнорозмірні статуї персонажів. У 2019 році бренд зміцнив свої позиції, придбавши Loungefly – виробника модних аксесуарів.

Чому фігурки мають такий дивний вигляд?

Впізнаваний дизайн із великою головою і мінімалістичним обличчям став ключем до успіху. Відсутність виражених емоцій дозволяє кожному сприймати фігурку по-своєму – цей ефект психологи називають "чистим полотном". Саме завдяки цьому фігурки здаються "живими" для власників. Водночас такий вигляд викликає і критику: частина користувачів вважає чорні очі без зіниць моторошними, але саме це зробило бренд легко впізнаваним.



Персонаж Одинадцять / фото Rozetka

У чому секрет популярності Funko?

Компанія має тисячі ліцензій: від Гаррі Поттер до героїв Marvel і Star Wars. Фігурки створюють не лише за фільмами і серіалами, а й за мемами та вірусними трендами. Важливу роль відіграє і ціна: у США стандартна фігурка коштує близько 15 доларів, що робить їх доступними для масового покупця. Крім того, продукт активно інтегрується в поп-культуру, зокрема з'являється у серіалах, на кшталт "Теорія великого вибуху".

Чому колекціонери часто не відкривають коробки?

У середовищі фанатів сформувався так званий "культ коробки". Упаковка є частиною продукту, а її пошкодження значно знижує вартість фігурки. Деякі екземпляри з часом стають рідкісними і продаються за десятки тисяч доларів. Окрему цінність мають "chase"-версії – це рідкісні варіанти зі змінами у дизайні, а також прототипи, які майже неможливо придбати у відкритому продажі.

Скільки коштує іграшка Funko Pup?

Вартість фігурок Funko Pop залежить від країни, рідкості та конкретної серії. Як ми вже писали, у США стандартна модель зазвичай коштує близько 10 – 15 доларів, що робить її доступною для масового покупця. В Україні ціни значно вищі: найчастіше від 700 – 800 гривень і більше, залежно від попиту та націнки імпортерів. Окремі лімітовані або рідкісні екземпляри можуть коштувати сотні й навіть тисячі доларів на вторинному ринку, особливо якщо збережена оригінальна упаковка.

Яка іграшка Funko Pup є найдорожчою?

Найбільшою сенсацією серед колекційних фігурок Funko Pop вважається персонаж Алекс Делардж із фільму "Заводний апельсин", який став справжнім рекордсменом за вартістю, розповідає Popcollector.

Ці фігурки з'явилися у дуже обмеженій серії ще у 2012 році, але так і не потрапили у масовий продаж через проблеми з ліцензуванням, усього збереглося близько 24 екземплярів, решту знищили.



Алекс Дерардж / фото Popcollector

Особливо цінними є версії з ефектом світіння в темряві та рідкісні "Chase" варіанти, які на аукціонах eBay продавалися за понад 13 тисяч доларів ще у 2016 – 2017 роках, а згодом їхня вартість зросла до десятків тисяч. У результаті саме цей Funko Pop вважається найдорожчим у світі: приблизно 25 470 доларів (понад 1 112 000 гривень) за стандартну версію і близько 26 060 доларів за Chase-варіант, хоча окремі продажі сягали навіть понад 35 тисяч доларів.

