У відносно новій соцмережі тредс, яка запустилася як текстова альтернатива інстаграму, українські користувачі швидко сформували власну унікальну цифрову культуру, розповідає 24 Канал. Тут обговорюють новини, конфлікти, бренди, державні сервіси та особисті історії, які за лічені години можуть ставати вірусними на всю країну.

Що таке тредс і як він з'явився?

Соцмережу тредс запустила компанія Meta у липні 2023 року як текстову платформу. Реєстрація максимально спрощена, адже акаунт автоматично прив'язується до інстаграму, а підписки синхронізуються. Платформа позиціонувалась як "комфортна альтернатива" більш токсичним соцмережам, однак швидко стала місцем активних дискусій, суперечок і вірусних історій.

Чому тредс став таким популярним?

Швидке зростання платформи пояснюється простотою використання та алгоритмом, який активно просуває емоційні та провокативні дописи. Саме це створило ефект постійного інформаційного потоку, де користувачі залишаються надовго. Українська аудиторія особливо швидко адаптувала платформу, використовуючи її як простір для обговорення новин, сервісів і соціальних проблем.

Як тредс впливає на бренди та державні сервіси?

Платформа стала важливим каналом комунікації для бізнесу та державних структур. Тут з'являються великі українські бренди, а також офіційні акаунти компаній та сервісів. Тредс часто стає майданчиком для реакцій на клієнтські скарги, соціальні ситуації або навіть інфраструктурні питання. Але першочергово там зручно вести спілкування з клієнтами.

Чому тредс називають "токсичною" соцмережею?

Попри початкову ідею "спокійної платформи", тредс швидко перетворився на простір активних суперечок. Алгоритми підсилюють емоційні пости, через що користувачі частіше стикаються з конфліктами, дискусіями та різкими думками. Це створює постійну залученість, коли стрічка здається нескінченим потоком гарячих тем. Часто тредс порівнюють із твіттером і називають його "платформою срачів".

Які історії стали вірусними в українському тредсі?

Однією з найвірусніших історій у тредсі став допис українки Дар'ї Мельніченко, яка під час поїздки автобусом з Італії до України розповіла про конфлікт із італійцем. За словами авторки, під час короткої зупинки він почав висловлювати негативні думки про Україну та заявив про підтримку Путіна, що спричинило різку суперечку між ними.

Пост швидко набрав десятки тисяч реакцій і став вірусним у соцмережі. Історія дійшла до прикордонників, а згодом отримала продовження вже в публічному просторі: з мемами, медійною увагою та символічними подарунками для авторки.

Як висновок, навіть звичайний маркетинг у соцмережах може стати частиною публічних дискусій і скандалів, навіть без початкових конфліктних намірів.

Нещодавно ми розповідали у який скандал потрапила поетеса Дар'я Лісіч. Суперечка відбулась з військовослужбовицею, яка спалахнула після допису про "пріоритети" під час війни. Приводом стало фото блогерки Юлії Верби з розкішним букетом. У відповідь Лісіч різко розкритикувала військову, використавши образливі вислови, що спричинило хвилю обурення в мережі.

Також українці захейтили жунралістку Емму Антонюк. Вона опинилася у центрі скандалу після резонансної заяви в інтерв'ю про необхідність спрямувати кошти на українізацію бібліотек, зокрема у східних регіонах, що вона пояснила впливом російської пропаганди. Додаткове обурення викликало її формулювання про ВПО як "російськомовні щелепи".