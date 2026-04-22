"Російськомовні щелепи", ВПО та Багряний: головне про скандал, в який вляпалась Емма Антонюк

Емма Антонюк – це українська журналістка, інтерв'юерка та медійниця, яка працювала на телебаченні (зокрема на СТБ та Українська правда), а згодом стала відомою як блогерка й авторка ютуб-проєктів "Палає" та "Це ніхто не буде дивитись", де веде відверті розмови про культуру, політику, гендер і суспільство.

В який скандал потрапила Емма Антонюк?

Нещодавно Емма опинилася в центрі хвилі критики після інтерв'ю на своєму ютуб-каналі, де, відповідаючи на запитання про гіпотетичні 7 мільярдів доларів, вона заявила, що спрямувала б їх на закупівлю українських книжок для бібліотек, особливо у східних регіонах, пояснюючи це проблемою впливу російської пропаганди.



Емма Антонюк / фото Linkedin

Додаткове обурення викликало використання нею зневажливого формулювання про ВПО як "російськомовні щелепи", що багато людей зі сходу України сприйняли як принизливий і стереотипний ярлик.

Коли вже нарешті зникне цей наратив про те, що ми там на сході не знали і не читали українське? Як цього позбутися?,

– пише допис на платформі тредс kozljuk_yuliya_mua.

Також Емма зазначила, що в окремих регіонах сходу України рівень обізнаності з українською літературою, зокрема з творчістю Івана Багряного, є нижчим. У відповідь користувачі соцмереж почали масово ділитися власними історіями про українську освіту, культуру та читання у східних областях, заперечуючи такі узагальнення й звинувачуючи Антонюк у поширенні дискримінаційних наративів.

Більше ярликів! Навішайте на нас більше ярликів: і на мою українськомовну бабусю, яка все життя прожила на Донбасі й читала Марка Вовчка, і на мою маму, яка обожнювала Багряного і розповідала мені про Медведчука, що був "адвокатом" Стуса,

– пише відповідь _dontowka_ на платформі тредс.

Реакція українців / скриншоти з мережі

Яка реакція Емми на хейт?

Дівчина відреагувала на хвилю критики в соцмережах після резонансних висловлювань, заявивши, що її позицію було вирвано з контексту та неправильно інтерпретовано як зневагу до внутрішньо переміщених осіб. Вона наголосила на багаторічній роботі над благодійною ініціативою "Різниця Є", спрямованою на забезпечення бібліотек, зокрема прифронтових і сільських, українськими книжками.



Реакція Емми на хейт / скриншот з інстаграму



Реакція Емми на хейт / скриншот з інстаграму

За її словами, цей проєкт вимагав значних ресурсів, постійної комунікації з бібліотеками та щоденної залученості протягом кількох років. На тлі критики Антонюк оголосила про завершення проєкту, зазначивши, що більше не планує його продовжувати після чотирьох років роботи. Вона подякувала партнерам, зокрема "Книгарня Є", а також читачам і бібліотекарям із різних регіонів України за підтримку та співпрацю. Завершуючи заяву, вона різко відреагувала на хейт, підсумувавши ситуацію фразою:

Нехай цим займаються обіжені з тредсу.