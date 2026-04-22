"Русскоязычные челюсти", ВПЛ и Багряный: главное о скандале, в который вляпалась Эмма Антонюк

Эмма Антонюк – это украинская журналистка, интервьюерка и медийщица, которая работала на телевидении (в частности на СТБ и Украинская правда), а впоследствии стала известной как блогер и автор ютуб-проектов "Палает" и "Это никто не будет смотреть", где ведет откровенные разговоры о культуре, политике, гендер и общество.

В какой скандал попала Эмма Антонюк?

Недавно Эмма оказалась в центре волны критики после интервью на своем ютуб-канале, где, отвечая на вопрос о гипотетических 7 миллиардах долларов, она заявила, что направила бы их на закупку украинских книг для библиотек, особенно в восточных регионах, объясняя это проблемой влияния российской пропаганды.



Дополнительное возмущение вызвало использование ею пренебрежительной формулировки о ВПЛ как "русскоязычные челюсти", что многие люди с востока Украины восприняли как унизительный и стереотипный ярлык.

Когда уже наконец исчезнет этот нарратив о том, что мы там на востоке не знали и не читали украинское? Как от этого избавиться?,

– пишет сообщение на платформе тредс kozljuk_yuliya_mua.

Также Эмма отметила, что в отдельных регионах востока Украины уровень осведомленности с украинской литературой, в частности с творчеством Ивана Багряного, ниже. У ответ пользователи соцсетей начали массово делиться собственными историями об украинском образовании, культуре и чтении в восточных областях, отрицая такие обобщения и обвиняя Антонюк в распространении дискриминационных нарративов.

Больше ярлыков! Навешивайте на нас больше ярлыков: и на мою украиноязычную бабушку, которая всю жизнь прожила на Донбассе и читала Марка Вовчка, и на мою маму, которая обожала Багряного и рассказывала мне о Медведчуке, который был "адвокатом" Стуса,

– пишет ответ _dontowka_ на платформе тредс.

Какая реакция Эммы на хейт?

Девушка отреагировала на волну критики в соцсетях после резонансных высказываний, заявив, что ее позиция была вырвана из контекста и неправильно интерпретирована как пренебрежение к внутренне перемещенным лицам. Она отметила многолетнюю работу над благотворительной инициативой "Різниця Є", направленной на обеспечение библиотек, в частности прифронтовых и сельских, украинскими книгами.



По ее словам, этот проект требовал значительных ресурсов, постоянной коммуникации с библиотеками и ежедневной вовлеченности в течение нескольких лет. На фоне критики Антонюк объявила о завершении проекта, отметив, что больше не планирует его продолжать после четырех лет работы. Она поблагодарила партнеров, в частности "Книгарня Є", а также читателей и библиотекарей из разных регионов Украины за поддержку и сотрудничество. Завершая заявление, она резко отреагировала на хейт, подытожив ситуацию фразой:

Пусть этим занимаются обобранные из тредса.