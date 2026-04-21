На платформі тредс стався публічний конфлікт між поетесою Дар'єю Лісіч та військовослужбовицею Марією Гаєвською через допис про "пріоритети" під час війни. Суперечка почалася з реакції Гаєвської на фото блогерки Юлії Верби з розкішним букетом, що викликало дискусію про доречність демонстрації "красивого життя" під час війни та відповідальність публічних людей. У відповідь Лісіч різко розкритикувала військову, використавши образливі вислови, що спричинило хвилю обурення в мережі.
Згодом поетеса вибачилась, але частково знецінила конфлікт, назвавши його "срачем", водночас наголосивши, що підтримує армію донатами. Ми ж розповімо цікаві деталі про біографію Дар'ї Лісіч та її публічну діяльність. До речі, раніше дівчина давала інтерв'ю 24 Каналу, у якому поділилася своїм творчим шляхом і поглядами.
Хто така Дар'я Лісіч і як вона стала популярною?
Українська поетеса та інфлюенсерка Дар'я Лісіч (повне ім'я – Дарина Ігорівна Лісіч) народилася 17 жовтня 1997 року. Вона здобула освіту журналістки та практичного психолога у Харківський національний університет. Свій шлях у творчості розпочала у Харкові, згодом жила у Львові та Києві, де активно розвивала літературну кар'єру й особистий бренд у соцмережах.
Дар'я Лісіч / інстаграм daria_lisich
Про що її поезія?
У своїх текстах Лісіч порушує теми війни, громадянської позиції, самоідентифікації та ролі жінки в сучасному суспільстві. Її поезія вирізняється емоційністю, простотою подачі та влучною римою, що знаходить відгук у широкої аудиторії. У соцмережах її вірші часто супроводжуються коментарями на кшталт: "Не люблю поезію, але ці тексти зачіпають".
Як почалася творча кар'єра?
Інтерес до поезії з'явився ще в дитинстві завдяки родині та знайомству з класичними творами. Перший вірш написаний ще у період, коли вона жила в Харкові та спілкувалася російською мовою. Це була поетична історія про втрачений мобільний телефон, у якій особисту ситуацію авторка перетворила на імпровізований "сторітейл" для батьків із поясненням та вибаченням.
Поки йшла додому, я придумувала історію для батьків, щоб пояснити ситуацію і мене зрозуміли. Дуже класно поставилися до цього, дуже підтримали, були в захваті. Я там ще в кінці попросила в них гроші на новий телефон у віршованій формі.
Водночас системно писати авторка почала вже у дорослому віці, незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перші тексти мали побутовий і навіть іронічний характер, однак згодом тематика значно розширилася.
Дар'я у дитинстві / інстаграм daria_lisich
Чим займається поза поезією?
Окрім поетичної творчості, Лісіч також працює з музичною індустрією. Зокрема, текст пісні "Губи у губах" у виконанні Jerry Heil та Володимира Дантеса був створений нею – і саме завдяки запиту Jerry Heil з'явилася ця робота. Також вона бере участь у культурних проєктах, гастролює та розвиває власні літературні ініціативи.
Яна (Jerry Heil, – 24 Канал) мені написала. Їй дуже подобається моя творчість. І вона сказала, що хоче написати якусь таку пісню. Ну, я в листопаді написала. Я не знала, що це буде колаба з Дантесом.
Дар'я Лісіч / інстаграм daria_lisich
Які теми вона піднімає у своїх публічних виступах?
Серед ключових: роль жінки в сучасному світі, боротьба зі стереотипами, питання безпеки та рівності. У своїх текстах і виступах вона часто звертається до образу жінки, яка прагне самореалізації та незалежності в умовах змінного суспільства.
Як зараз реагують у мережі на Дар'ю Лісіч після конфлікту?
Після скандалу ставлення до блогерки залишається неоднозначним: частина аудиторії намагається зберігати нейтралітет і відокремлює її творчість від конфлікту. Водночас у коментарях переважають радше критичні та негативні реакції.
Реакція українців / скриншоти з платформи тредс
