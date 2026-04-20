У 2026 році музичні видання згадують один із найвідоміших хітів 1960-х років, який і сьогодні залишається впізнаваним у всьому світі. Пісня, що зробила юну виконавицю міжнародною зіркою, знову привернула увагу завдяки своєму історичному успіху та тривалому впливу на поп-культуру. З посиланням на Parade та Boomer Magazine, розповідаємо найцікавіші деталі про юну зірку.

Яка пісня стала світовим хітом у 1963 році та чому вона досі відома?

У центрі уваги опинилася композиція I Will Follow Him, яка у 1963 році очолила музичні чарти та стала одним із найуспішніших синглів свого часу. Саме вона принесла світову славу молодій співачці Пеггі Марч.

Хто така Пеггі Марч?

Пеггі Марч, справжнє ім'я якої Маргарет Аннемарі Баттавіо, розпочала музичну кар'єру ще в підлітковому віці. Її помітили після виступу на сімейному заході, і вже у 14 – 15 років вона записала пісню, яка змінила її життя. У 1963 році I Will Follow Him досягла першого місця в Billboard Hot 100, зробивши Пеггі Марч наймолодшою виконавицею, якій вдалося очолити цей чарт.



Пеггі Марч / фото Spotify

Композиція швидко стала міжнародним хітом і принесла їй популярність у США, Європі та інших країнах. Успіх пісні та її вплив Пісня вирізнялася простотою, емоційним змістом і запам'ятовуваною мелодією. Спочатку вона навіть була інструментальною композицією, але згодом отримала англомовний текст і перетворилася на світовий хіт. I Will Follow Him очолювала чарти в різних країнах і з часом стала класикою поп-музики 1960-х років, яку продовжують впізнавати навіть через десятиліття.

Що сталося зі співачкою згодом?

Попри величезний успіх раннього хіта, Пеггі Марч не змогла повторити такий же комерційний прорив у США. Водночас вона продовжила музичну кар'єру, особливо активно виступаючи в Європі, де зберегла популярність протягом багатьох років. З часом артистка зосередилася на концертній діяльності та гастролях, періодично виконуючи свою найвідомішу пісню для нових поколінь слухачів.

З нагоди 50-річчя виходу свого легендарного хіта співачка також записала оновлену версію композиції у 2013 році. Вона зберегла оригінальну основу пісні, але зробила її трохи довшою та сучаснішою за звучанням, додавши невеликі зміни в аранжуванні.

