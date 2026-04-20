В 2026 году музыкальные издания вспоминают один из самых известных хитов 1960-х годов, который и сегодня остается узнаваемым во всем мире. Песня, сделавшая юную исполнительницу международной звездой, снова привлекла внимание благодаря своему историческому успеху и длительному влиянию на поп-культуру. Со ссылкой на Parade и Boomer Magazine, рассказываем самые интересные детали о юной звезде.

Какая песня стала мировым хитом в 1963 году и почему она до сих пор известна?

В центре внимания оказалась композиция I Will Follow Him, которая в 1963 году возглавила музыкальные чарты и стала одним из самых успешных синглов своего времени. Именно она принесла мировую славу молодой певице Пегги Марч.

Кто такая Пегги Марч?

Пегги Марч, настоящее имя которой Маргарет Аннемари Баттавио, начала музыкальную карьеру еще в подростковом возрасте. Ее заметили после выступления на семейном мероприятии, и уже в 14 – 15 лет она записала песню, которая изменила ее жизнь. В 1963 году I Will Follow Him достигла первого места в Billboard Hot 100, сделав Пегги Марч самой молодой исполнительницей, которой удалось возглавить этот чарт.



Пегги Марч / фото Spotify

Композиция быстро стала международным хитом и принесла ей популярность в США, Европе и других странах. Успех песни и ее влияние Песня отличалась простотой, эмоциональным содержанием и запоминающейся мелодией. Сначала она даже была инструментальной композицией, но впоследствии получила англоязычный текст и превратилась в мировой хит. I Will Follow Him возглавляла чарты в разных странах и со временем стала классикой поп-музыки 1960-х годов, которую продолжают узнавать даже спустя десятилетия.

Что произошло с певицей впоследствии?

Несмотря на огромный успех раннего хита, Пегги Марч не смогла повторить такой же коммерческий прорыв в США. В то же время она продолжила музыкальную карьеру, особенно активно выступая в Европе, где сохранила популярность в течение многих лет. Со временем артистка сосредоточилась на концертной деятельности и гастролях, периодически исполняя свою самую известную песню для новых поколений слушателей.

По случаю 50-летия выхода своего легендарного хита певица также записала обновленную версию композиции в 2013 году. Она сохранила оригинальную основу песни, но сделала ее немного длиннее и современнее по звучанию, добавив небольшие изменения в аранжировке.

