История знает много правителей с темными именами, но Ибрагим "Безумный" Османской империи выделяется даже на их фоне. Его жизнь и правление были полны жестокости, извращенных прихотей и политической некомпетентности, рассказывает Big Think.

Кто такой Ибрагим "Сумасшедший"?

Ибрагим стал султаном Османской империи в 1640 году. Его правление длилось всего 8 лет, но он навсегда остался в истории как один из самых жестоких султанов. Его название "Безумный" объясняется не только его поступками, но и психическим состоянием – он был садистом и склонным к крайним действиям.



Что такое кафес и как он повлиял на султана?

Чтобы избежать кровавой борьбы между братьями за трон, преемника султана изолировали в "кафес" – специальное крошечное помещение под охраной. Там Ибрагим провел более 20 лет жизни. Он рос в страхе за собственную жизнь, ведь его братья были казнены.

Эта изоляция полностью разрушила его психику: когда ему сообщили о восхождении на трон, он сначала не поверил и подумал, что это ловушка, пока не увидел тело своего умершего брата. Долгие годы одиночества и страха сделали его импульсивным и опасным.

Почему Ибрагим был слабым правителем?

Как правитель, Ибрагим оказался полностью неэффективным. Он тратил огромные средства дворца на собственные прихоти, объявлял бессмысленные войны и терял территории. Его война с Венецией на Крите длилась годами и сильно истощила армию и флот.

Он также повышал налоги, даже когда солдаты и морские офицеры были истощены. Из-за этого армейское руководство часто оказывалось в конфликте с султаном, а непокорные офицеры расправлялись жестоко.

Какие извращенные действия совершал Ибрагим?

Первым ужасным поступком Ибрагима стало убийство всего его 280-женского гарема, потому что он не смог найти виновную в подозрении об измене. Выжила только одна девушка. Вторым нападение на дочь очень влиятельного человека, которую он увидел в бане и потребовал жениться на ней.

Когда она отказалась, Ибрагим разозлился, приказал ее похитить и жестоко обращался с ней несколько дней, а потом отпустил домой. Ибрагим подвергал насилию даже собственных детей: одного бросил в бассейн, другого ранил ножом, рассказывает Mirror.



Личная жизнь султана была в целом чрезвычайно извращенной. Он организовывал оргии, на которых женщин из гарема унижали, а он сам наслаждался насилием. Ибрагим украшал бороду бриллиантами, купал дворец в дорогих ароматах, заставлял людей искать для него редкие материалы, например соболя, и даже одевал котов в мех. Его прихоти и роскоши были настолько абсурдными, что современники часто не знали, как реагировать, боясь за свою жизнь.

Что заставило власти Османской империи свергнуть Ибрагима?

После нескольких особо жестоких и аморальных случаев, таких как насилие над дочерью великого муфтия, власти решили действовать. Гражданские, религиозные и военные структуры объединились, чтобы его устранить. Ему позволили покинуть трон лишь на короткое время, а затем задушили шелковым шнуром. Его смерть положила конец одному из самых ужасных периодов в истории Османской империи.

Все ли истории об Ибрагиме "Сумасшедшем" правдивы?

Некоторые историки считают, что часть деталей преувеличены, потому что записывали их враги или политические оппоненты. Но даже без преувеличений Ибрагим остался слабым и жестоким правителем, который не справлялся со своими обязанностями. Его правление стало ярким примером того, как личная психика и страх могут разрушить государство.

