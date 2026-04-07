Мало кто знает историю украинки Анны Стэн, которая стала одной из первых звезд Голливуда. Родившись в Киеве, она с детства совмещала обучение, работу и выступления на сцене, а впоследствии ее имя украшало обложки мировых журналов.

Кто такая Анна Стэн и почему она важна для украинской истории кино?

Анна Стэн – первая украинская звезда Голливуда, которая происходила из казацкого рода, рассказывает Vogue. Она училась в Киеве и пережила голодные 1920-е годы. В Голливуде Анна снялась в 27 фильмах и конкурировала с мировыми иконами кино, как Марлен Дитрих и Гретой Гарбо.



Анна Стэн / фото United Artists

Ранние годы будущей актрисы остаются довольно загадочными, рассказывает Elle. Биографы называют несколько версий относительно ее отца. По одной из них, он руководил частной школой танцев в Киеве, по другой же работал приказчиком в обувном магазине. В официальной биографии Анна отмечала, что отец был театральным художником-постановщиком.

Мать, шведка по происхождению, была примой-балериной Киевского театра оперы и балета. Известно, что отец умер после возвращения с войны, когда Анне было 12 лет. Чтобы помогать матери, девочка с ранних лет работала: она устроилась в газету "Пролетарская правда" и одновременно играла на сцене киевского Малого театра на Крещатике.

Почему мало кто знал о ее успехе?

Как отмечает журналистка и исследовательница Наталья Васюра, украинцы долго не знали, что их соотечественница стала голливудской звездой, хотя ее фото появлялись на обложках мировых журналов. В то же время американцы часто считали Анну россиянкой. По словам Васюры, важно возвращать такие истории в украинский контекст и рассказывать их "от нашего имени".



Анна Стэн снялась в криминальной драме "Буря страстей" / фото Суспільне Культура

Как Анна Стэн относилась к красоте и макияжу?

Внешность актрисы обсуждали в прессе, но она почти не пользовалась косметикой. Журналистка Кэтлин Николс описывала, что Анна лишь слегка подводила глаза голубым карандашом и почти не использовала пудру или помаду. Она верила, что настоящую красоту нельзя "нарисовать" макияжем – она проявляется естественно, без украшений.

Что известно о ее стиле одежды?

Анна Стэн не уделяла большого внимания наряду вне съемок. В повседневной жизни она носила серые брюки, простой свитер и голубой шарф. В глянцевых журналах иногда появлялись ее шляпки или береты, но в целом ее причисляли к актрисам, которые "не зависят от одежды". На важные события она одевалась элегантно, но всегда оставалась собой.

Анна Стэн / фото Elle

Чем любила заниматься Анна Стэн?

Анна любила проводить время на свежем воздухе, в лесу, среди цветов и птиц. Даже дом в Голливуде ее семья строила так, чтобы в нем было много солнца. Она называла свой образ жизни "моей Природой" и считала, что комфорт и естественность важнее гламура.

