В интервью 24 Каналу украинская фотограф Анна, которая работает на круизном лайнере, откровенно рассказала о жизни и работе в море, строгие правила на борту, сумасшедший график без выходных, забавные ситуации с пассажирами и то, как ей удалось попасть в эту необычную профессию.

За кадром круизного лайнера: украинка откровенно рассказала, как работает фотографом на лайнере

В чем заключается суть работы фотографа на лайнере?

Моя работа прежде всего заключается в том, чтобы поощрять пассажиров фотографироваться. Мы снимаем только тех гостей, которые соглашаются, но предлагаем фотосессию буквально всем.

В течение дня фотограф работает на разных локациях: это могут быть два – три кадра на выходе из корабля, минифотосессия на борту или в городе во время остановки. Получить фотографии гости могут в нашем магазине – там мы также работаем ежедневно, объясняем, как приобрести и загрузить фото, продаем открытки, магниты, постеры и другую продукцию.

Кроме этого, гости могут заказать персональную фотосессию для себя или всей семьи. Мы также фотографируем свадьбы, помолвки, концерты, делаем репортажные и предметные фото для других департаментов. Даже макросъемку радужки глаза. То есть как фотограф ты буквально мастер на все руки.

На корабле есть и отдельная роль фотопринтера – человека, который отвечает за печать фотографий, работу принтера, сортировку кадров, дизайн рамок и магнитов. Но задачи постоянно меняются, и команда работает очень гибко.

Есть ли у фотографа дополнительные обязанности?

Да, и их немало. Например, в первый день круиза можно помогать с регистрацией пассажиров. Всему учат, но нужно привыкнуть быстро переключаться между совершенно разными задачами. Каждый член экипажа также отвечает за безопасность.

Еженедельно мы участвуем в учебных тревогах: пожар, эвакуация, поиск человека, чрезвычайные ситуации. Иногда тебя могут назначить играть роль потерянного ребенка или буйного пассажира навеселе.

Также постоянно нужно проходить онлайн-тренинги: пожарная безопасность, экология, первая помощь, обращение с химическими веществами и многое другое.

Как вы получили работу фотографа на лайнере?

В море я начала работать не сразу фотографом. Сначала была стюардессой на пассажирском судне. До этого уволилась с работы в ИТ, устроилась горничной в отель и параллельно оформляла морские документы.

На первом корабле коллеги заметили мое увлечение фотографией и начали подталкивать попробовать себя в этой сфере. Сначала я работала в фотостудиях в своем городе, а потом уже решилась податься на круизный лайнер.

Оба раза со мной сами связывались крюинговые агенты – находили мое резюме на сайтах поиска работы и предлагали вакансии.

Какие этапы отбора нужно пройти на работу фотографа на лайнере?

Обычно все начинается с резюме и собеседования с агентом. Затем подбирают вакансию, а если компании подходит твоя кандидатура – начинается отбор.

В моем случае сначала был письменный опрос и видео-визитка. Затем онлайн-интервью с представителями компании. Там проверяли мой профессиональный уровень и знание языков. После этого я получила контракт.

Если вакансии фотографа нет, часто люди заходят в компанию через другую позицию, например, ресторанный сервис или housekeeping, а уже на борту переводятся в желаемый департамент.

Какие ограничения существуют для работников на борту?

Ограничений немало, и в каждой компании они разные. По алкоголю все строго: в рабочее время ты должен быть трезвым. В свободное время можно, но под собственную ответственность. Проверки регулярные, и если тест покажет превышение нормы, могут уволить сразу без права возврата.



Есть правила и по выходу на берег. Часть экипажа всегда должна оставаться на судне на случай чрезвычайной ситуации. То есть примерно раз в неделю даже в свободный день ты не можешь покинуть лайнер.

Также нужно возвращаться заранее до отплытия, нельзя проносить алкоголь, а паспорт часто хранится в офисе до завершения контракта. Романтические отношения между руководителем и подчиненным или между членом экипажа и пассажиром считаются нарушением.

Что вас больше всего удивило в начале работы?

Прежде всего – насколько все приветливы и открыты. Совершенно чужие люди искренне помогают, все объясняют, зовут куда-то вместе. Еще меня поразило количество коридоров, проходов, лестниц и дверей. Первые дни чувствуешь себя как в "Гарри Поттере".

Также была немного в шоке от того, как все со всеми бесконечно флиртуют. И очень удивило, что пассажирские суда имеют тюрьму и морг. Но просто так их никто не показывает.

Какой самый распространенный миф о работе фотографа на лайнере?

Многие думают, что работа на лайнере – это сплошное приключение и путешествия по миру. Частично это правда, но прежде всего ты едешь туда тяжело работать.

Я также читала много страшилок о злых супервайзеров, воровства среди персонала или ужасные условия. Мне повезло – в моем случае все было наоборот.

Как выглядит ваш рабочий график?

Выходных в море нет. Обычно это от 8 до 11 часов работы в день, а на некоторых должностях – и до 14. Но это не классический офисный график. День может состоять из двух или трех смен по несколько часов. Все зависит от маршрута, остановок в портах, программы дня и менеджера.

Расписание может измениться просто посреди дня, и нужно быстро подстраиваться. Самое главное – это научиться правильно использовать свободное время: поспать, выйти в город, пойти в зал, постирать вещи или позвонить родным. Даже ночью приходится выбирать: тусовка или сон.

Какой самый смешной случай случался во время вашей работы?

На первой съемке я очень волновалась и не могла понять, передо мной две подруги или пара. Наконец попросила их поцеловаться – и именно в этот момент камера выключилась. Они целуются, а я стою и не могу это снять.

Еще классика жанра – когда просишь людей поцеловаться, а в ответ слышишь: "Да это же моя сестра!". Иногда гости опираются на бумажный фон, думая, что это стена, и эпично валят всю фотозону.

Однажды пожилая дама спросила на немецком, как пройти к лифту. А я тогда еще плохо знала язык и очень уверенно сказала, что на корабле лифтов нет. Лифты в тот момент были прямо за моей спиной.

Какой самый странный клиент вам запомнился больше всего?

Однажды мы зашли в порт вместе с крупнейшим в мире лайнером Icon of the Seas. Один пассажир захотел персональную фотосессию с ним на фоне. Но сначала несколько дней подходил к каждому фотографу отдельно и предлагал оплатить съемку наличными напрямую. Это строго запрещено, поэтому все отказывали. Он сердился и угрожал жалобами.

В конце концов фотосессию оформил официально, но менеджер настолько волновался, что отправил со мной двух коллег как "ассистентов", а фактически охрану. В итоге все прошло замечательно: клиент был в хорошем настроении, улыбался и остался очень доволен фото.

Что бы вы посоветовали тем, кто хочет попробовать себя в такой работе?

проверить, нормально ли переносите волны, потому что с морской болезнью на корабле будет невыносимо;

учить английский и не останавливаться, это обязательно;

самое важное после языка – это опыт . Какую бы позицию вы не выбрали, вас гораздо быстрее возьмут работать на лайнер, если вы уже имеете аналогичный опыт работы на суше. И очень поможет реальный отзыв от работодателя;

. Какую бы позицию вы не выбрали, вас гораздо быстрее возьмут работать на лайнер, если вы уже имеете аналогичный опыт работы на суше. И очень поможет реальный отзыв от работодателя; изучить требования к вакансии, которая интересует. Их можно найти непосредственно на сайтах круизных компаний, на сайтах крюингов, или спросить у крюинговых агентств напрямую;

для фото/видео художников, актеров, танцовщиков стоит подготовить портфолио;

узнать актуальные цены на оформление документов моряка, сертификатов STCW, прохождение медосмотра и отложить эту сумму;

оформить биометрический загранпаспорт.

