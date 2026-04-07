Недавно мы рассказывали историю украинки Марины, которая благодаря карте желаний попала в Google. Она поделилась деталями своего собеседования, включая интересные и необычные задачи, которые давали кандидатам на должность в IT.

Какие необычные задания дают кандидатам Google?

Процесс собеседования у Марины длился почти четыре месяца: сначала она проходила интервью с HR, потом с комиссией из пяти членов разных команд, после чего было еще пять отдельных собеседований с каждым членом комиссии, презентацию портфолио и выполнение технических задач. Кроме профессиональных навыков, оценивали логику и соответствие команде.

Одной из возможных задач является придумать банкомат для детей / фото Canva

Последнее интервью происходило с членом комиссии, который проверял мышление кандидата. Задача заключалась в проектировании банкомата для детей с акцентом на интерфейс и функциональность.

Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.

Ранее в Google также были популярны головоломки, которые активно использовали на собеседованиях. И хотя сейчас их уже не применяют, рассказывают на платформе Quora, такие необычные задачи помогали оценить реакцию под давлением и логику мышления.

Цель таких вопросов не всегда найти правильный ответ, а увидеть, как кандидат разбивает проблему и объясняет свой мыслительный процесс. Среди примеров, которые вспоминают бывшие кандидаты, были: "Сколько мячей для гольфа поместится в школьном автобусе?" или "У вас есть 9 шариков, один тяжелее других. Как определить более тяжелый, использовав весы только дважды?".

Другие задания включали нестандартные расчеты или гипотетические ситуации: от оценки количества фортепианных тюнеров в мире до абстрактных сценариев с физическими законами. Неизменным оставалось одно: важно показать, как кандидат мыслит, анализирует и четко объясняет свои решения.

