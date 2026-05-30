Ранее 24 Канал общался с фотографом Анной, которая работает на круизном лайнере и снимает жизнь пассажиров прямо посреди океана. Она уже рассказывала об особенностях своей работы, график и жизнь экипажа на борту. Однако не менее интересной оказалась тема строгих правил и запретов, которых должны придерживаться работники лайнера.

Никакого алкоголя и постоянный контроль: какие запреты существуют для работников круизных лайнеров

Работа на круизном лайнере для многих кажется настоящей мечтой: путешествия по миру, новые страны и жизнь посреди океана. Однако за красивой картинкой скрывается большое количество правил, которых экипаж должен строго соблюдать. По словам Анны, одно из самых серьезных ограничений касается алкоголя.

Во время работы работники должны быть полностью трезвыми, а проверки проводят регулярно. Даже в свободное время употребление алкоголя разрешено только в пределах нормы, ведь в случае нарушения человека могут уволить без возможности возврата.

Если тест покажет превышение нормы – могут уволить сразу без права возврата,

– рассказывает девушка.

Для работников есть строгий запрет на алкоголь / фото Canva

Также на лайнере действуют строгие правила по выходу на берег. Часть экипажа всегда должна оставаться на судне на случай чрезвычайных ситуаций, поэтому даже в выходной работники иногда не имеют права покидать лайнер. Отдельные ограничения касаются и дисциплины во время стоянок в портах. Работники должны возвращаться на судно заранее до отплытия, а проносить алкоголь на борт запрещено.

Кроме этого, во многих компаниях паспорта членов экипажа хранятся в офисе до завершения контракта. Также строгим табу являются романтические отношения. По словам Анны, отношения между руководителем и подчиненным или между работником экипажа и пассажиром могут считаться нарушением правил компании.

Еще один неочевидный запрет – это использование телефонов во время смены, рассказывает Cruise Mummy. Работники должны оставаться максимально сосредоточенными на гостях и своих обязанностях. Однако через изнурительные графики многие все равно пытаются хотя бы ненадолго проверить сообщения от родных. Интересно, что правила распространяются даже на каюты экипажа. На некоторых лайнерах работникам запрещено находиться в чужих комнатах без разрешения, а любые вечеринки или посторонние гости могут стать причиной серьезного наказания.