О том, каким методом воспользовалась 25-летняя Камилла Манаоис, рассказывает CNBC.

Какой нестандартный способ может помочь найти работу?

Манаоис несколько месяцев безуспешно пыталась найти работу. Она подавала заявки через LinkedIn (даже оформила премиум-подписку), пользовалась сайтами вакансий и напрямую обращалась к компаниям, однако не получила ни одного ответа.

После четырех месяцев безрезультатных поисков она решила изменить подход.

Если я отправлю письмо, он точно попадет к кому-то на стол. Это не электронная почта, которая может потеряться в спаме,

– объяснила она.

Манаоис отправила шесть писем потенциальным работодателям. В каждом конверте были:

резюме;

мотивационное письмо;

рекомендация от коллеги;

короткое обращение.

В записке она отметила: "Некоторые кандидаты полагаются на алгоритмы. Я же выбираю более надежный путь – ваш стол".

Обычное бумажное письмо с резюме может помочь получить работу / Фото Unsplash

Хотя сама девушка признает, что это выглядело несколько странно и даже неловко, именно такой шаг позволил ей выделиться среди других кандидатов.

Из шести компаний ответили четыре. Часть отказала, однако один из отзывов оказался решающим. Ее резюме передали в коммуникационное агентство Carma Connected, где ее наконец взяли на работу.

Как на такой подход к поиску работы отреагировали в компании?

Вице-президент агентства Кристин Виттемор призналась, что команда была приятно удивлена таким подходом.

Для человека ее возраста это было действительно необычно. Это сразу привлекло наше внимание,

– отметила Виттемор.

Эксперты подчеркивают, что сейчас кандидатам приходится пробиваться сквозь "океан одинаковых резюме". Из-за высокой конкуренции и активного использования ИИ многие заявки выглядят похожими, поэтому нестандартные решения становятся преимуществом.

Карьерная консультантка Линдси Мастейн отмечает, что сегодня важно любым способом донести свою заявку к живому человеку, а не только к алгоритмам.

Нестандартные решения при поиске работы могут стать преимуществом / Фото Unsplash

"Я могу научить профессии, но не могу научить тому, что она сделала – это идет изнутри", – подытожила ее руководитель.

С тех пор как Манаоис начала работать, она полностью оправдывает ожидания: проявляет инициативу, быстро учится и самостоятельно находит решения.

Почему ИИ усложняет поиск работы для молодежи?

Как сообщает BBC, студентка из Лондона Бхувана Чилукури подала более 100 заявок на работу и получила отказ на каждую из них.

Были моменты, когда я подавала заявку, а менее чем за две минуты получала отказ, что действительно ужасно,

– отмечает она.

По ее словам, значительная часть заявок даже не доходит до рекрутеров, ведь их отсеивают алгоритмы.

По данным LinkedIn, около 89% рекрутеров в Великобритании планируют активнее использовать искусственный интеллект в процессе найма.

Это происходит на фоне усиления конкуренции на рынке труда, ведь количество вакансий сократилось почти вдвое по сравнению с периодом после пандемии.

ИИ усложняет поиск работы / Фото Unsplash

Генеральный директор рекрутинговой компании Adecco Денис Машуэль отметил, что в среднем кандидатам приходится подавать около 200 заявок, чтобы получить одно предложение работы.

"Если вы обращаетесь к 500 кандидатам, вы создаете 499 разочарованных людей", – объяснил он.

Компании все чаще привлекают ИИ для обработки большого количества резюме, а также для проведения видеособеседований и первичного отбора кандидатов. В то же время некоторые работодатели признают, что такой подход может негативно влиять на мотивацию соискателей работы.

В юридической фирме Mishcon de Reya, которая получила около 5 000 заявок на 35 вакансий, уже тестируют чат-боты для первичного отбора кандидатов. Там считают, что использование ИИ может сделать процесс более структурированным и даже более справедливым. Впрочем, сами кандидаты относятся к этому с недоверием.

