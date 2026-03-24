Например, Леся Украинка никогда не хотела быть писательницей или поэтессой.
Кем хотела стать Леся Украинка?
Леся Украинка или Лариса Косач родилась в семье Елены Пчилки, которая уже была известной писательницей. Интересно, что ее дочь не имела стремления повторить или превзойти мать.
Ее мечта была совсем другой – Леся Украинка хотела стать известной пианисткой. Она умела играть на фортепиано, однако так и не смогла реализовать свое стремление на профессиональном уровне. Причиной этого стала болезнь, которая значительно усложняла жизнь известной писательницы.
В 1833 году ей сделали операцию на левой руке и удалили часть кости, которую поразил туберкулез. После этого функция запястья была нарушена, поэтому она больше не могла играть на любимом инструменте.
Впоследствии она пережила еще несколько операций.
Чем болела Леся Украинка?
Леся Украинка заболела в 1881 году, а через два года ей диагностировали страшную болезнь – туберкулез костей, пишет Национальная библиотека Украины имени В. Вернадского. На момент диагностирования и первой операции ей было всего 12 лет.
Болезнь значительно усложняла ее жизнь, однако писательница жила ее ярко. Она получила домашнее, однако качественное образование, путешествовала, принимала активное участие в общественной жизни и продолжала писать свои произведения, которые стали классикой украинской литературы.
Кто такой Стефан Кульженко?
- Стефан Кульженко происходит из семьи, которая уже и до того была своеобразным нарративом в бизнесе. Он стал известным киевским издателем, который не просто развил полиграфию, но и фактически сформировал стандарты качественной печатной продукции в Украине.
- Он в совершенстве овладел печатным делом, освоил все доступные технологии и стал единственным, кто смог работать с машиной быстрой печати. На тот момент этот инструмент был сложным и новейшим. Профессиональный уровень Кульженко был настолько высоким, что он помогал обучать монахов Киево-Печерской лавры основам книгопечатания.
- Помимо типографии, Стефан Кульженко также занимался подготовкой учеников, фактически преемников. Он обучил примерно 250 молодых людей. На базе типографии также была общеобразовательная школа. Свои владения он передал своему старшему сыну – Василию, который продолжил и развил дело отца, однако, к сожалению, финал этой истории трагический.