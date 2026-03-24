Наприклад, Леся Українка ніколи не хотіла бути письменницею чи поеткою. Про це мовиться у відео на акаунті Оксани Миколаївни.

Ким хотіла стати Леся Українка?

Леся Українка або ж Лариса Косач народилась у сім'ї Олени Пчілки, яка вже була відомою письменницею. Цікаво, що її донька не мала прагнення повторити або ж перевершити матір.

Її мрія була зовсім інакшою – Леся Українка хотіла стати відомою піаністкою. Вона вміла грати на фортепіано, проте так і не змогла реалізувати своє прагнення на професійному рівні. Причиною цього стала хвороба, яка значно ускладнювала життя відомої письменниці.

У 1833 році їй зробили операцію на лівій руці та видалили частину кістки, яку уразив туберкульоз. Після цього функція зап'ястя була порушена, тож вона більше не могла грати на улюбленому інструменті.

Згодом вона пережила ще кілька операцій.

Чим хворіла Леся Українка?

Леся Українка захворіла у 1881 році, а за два роки їй діагностували страшну хворобу – туберкульоз кісток, пише Національна бібліотека України імені В. Вернадського. На момент діагностування та першої операції їй було всього 12 років.

Хвороба значно ускладнювала її життя, проте письменниця жила його яскраво. Вона здобула домашню, проте якісну освіту, подорожувала, брала активну участь у громадському житті та продовжувала писати свої твори, які стали класикою української літератури.

