Диктувала моду, дружила зі знаттю та брала участь у дуелі: історія жінки, що підкорила Європу

Життя відомої постаті може бути настільки насиченим і яскравим, що читати її біографію – одне задоволення. З посиланням на Royalhistoryww.com, ми розповімо історію однієї неймовірної княгині.

Хто така княгиня Паула фон Меттерніх?

Княгиня Паула фон Меттерніх народилася 25 лютого 1836 року у Відні в аристократичній родині. Вона була донькою графа Моріца Сандора – відомого вершника, та княгині Леонтін фон Меттерніх, доньки впливового австрійського державного діяча Клеменса фон Меттерніха.

У 1856 році Паула вийшла заміж за свого дядька князя Ріхарда фон Меттерніха. Попри скандальні деталі шлюбу, подружжя прожило разом відносно щасливе життя та виховало трьох доньок.



Чому вона стала впливовою фігурою в Європі?

Разом із чоловіком-дипломатом Паула жила при дворах у Дрездені та Парижі понад 11 років. Вона активно впливала на культурне життя, популяризувала музику, моду та нові соціальні звички. Її вважали своєрідним "мостом" між культурами, адже вона впливала як на французьке, так і на австрійське світське життя.

Як вона стала іконою стилю?

Паула фон Меттерніх не відповідала класичним канонам краси, але саме це не завадило їй стати модною іконою. Вона сама жартувала про свою зовнішність, називаючи себе "модною мавпою". Попри це, вона диктувала тренди: популяризувала нові фасони одягу та навіть вплинула на розвиток моди завдяки дизайнеру Чарльзу Ворту. Саме вона представила його імператриці Євгенії, що значно підняло його популярність.

Паула активно підтримувала композитора Ріхарда Вагнера і навіть сприяла постановці його опери "Тангейзер" у Паризькій опері. Однак вистава викликала скандал: через порушення театральних традицій публіка почала освистувати постановку. Цей випадок увійшов в історію як один із найбільших оперних провалів 19 століття.



Якими були її стосунки з імператрицею Євгенією?

Паула була близькою подругою імператриці Євгенії Французької. Разом вони навіть переодягалися в чоловічий одяг, щоб інкогніто побачити Париж. Під час франко-прусської війни Паула допомогла Євгенії втекти з Парижа, організувавши перевезення коштовностей через дипломатичні канали. Водночас вона критикувала вищий світ Парижа та мала складні стосунки з іншими впливовими жінками того часу.

Що відомо про її "скандальний дуель"?

Дуель відбувся у 1892 році неподалік Відня та за участі княгині Пауліни Меттерніх і графині Анастасії Кільмансегг, пише Witty Historian. Суперечка почалася з дрібниці – квіткових композицій для музичної виставки.

Оскільки дуелі були незаконними, жінки виїхали за межі Відня. Усі ролі виконували жінки, включно зі свідками та лікаркою. У поєдинку використовували рапіри, і, за повідомленнями, обидві жінки билися з оголеним верхом тулуба. Це робилося для зменшення ризику інфекції, адже волокна тканини, що потрапляли в рану, могли спричинити серйозні ускладнення у той час.



Бій завершився після того, як обидві жінки отримали поранення – одна в ніс, інша в руку. Честь була визнана відновленою, і дуель зупинили. Хоча деталь із оголеним торсом часто сенсаційно перебільшується, вона згадується в кількох тогочасних джерелах і відповідає медичним рекомендаціям того часу.

Якими були її знамениті бали та вечірки?

Княгиня відома своїми розкішними прийомами. Вона перетворювала сади на справжні театри світла, організовувала тематичні фестивалі та грандіозні бали. Найвідомішим став "Золотий і срібний бал" у 1902 році у Відні – із розкішними декораціями, світлом і тематичними костюмами гостей, що нагадували дорогоцінні метали.

Чи писала вона про своє життя?

Так, Паула фон Меттерніх була авторкою мемуарів, які були опубліковані вже після її смерті у 1920-х роках. У своїх книгах вона описувала життя при дворах, політику, культуру та свої особисті враження. Її праці стали цінним джерелом про епоху європейської аристократії 19 століття. Княгиня померла 28 вересня 1921 року у Відні у віці 85 років, залишивши по собі історію яскравого, скандального і надзвичайно впливового життя.