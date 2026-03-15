Іноді доля однієї людини настільки складна та сповнена випробувань, що її історія не може не надихати. Сьогодні ми розповімо про мадам Сі Джей Вокер – жінку, яка, незважаючи на бідність і важке дитинство, змогла досягти неймовірних висот та стала першою жінкою мільйонеркою у США.

Хто така мадам Сі Джей Вокер і звідки вона родом?

Мадам Сі Джей Вокер, справжнє ім'я Сара Брідлав, народилася на плантації в Дельті, штат Луїзіана, у родині колишніх рабів. Як розповідає National Women's History Museum, вона була однією з шести дітей Оуена та Мінерви Брідлав.



Мадам Сі Джей Вокер

Осиротіла у віці семи років, Сара жила зі старшою сестрою Лувенією і працювала на бавовняних полях. Щоб уникнути жорстокого зятя, у 14 років вона вийшла заміж за Мозеса МакВільямса. Після його смерті у 1887 році вона залишилася самотньою матір'ю дворічної доньки Лелії (пізніше відомої як А'Лелія).

Як Вокер починала свій шлях до успіху?

У 1889 році вона переїхала до Сент-Луїса, штат Міссурі, де працювала пральнею та кухаркою. Там вона приєдналася до Африканської методистської єпископальної церкви і познайомилася з успішними афроамериканцями, які надихнули її. У 1894 році вона вийшла заміж за Джона Девіса, але шлюб розпався.



Мадам Сі Джей Вокер у дитинстві

Коли і як народився бізнес?

У 1904 році життя Сари зробило різкий поворот. Вона приєдналася до команди чорношкірих жінок-агентів з продажу косметики Енні Турбо Мелоун. У 1905 році вона переїхала до Денвера, вийшла заміж за Чарльза Джозефа Вокера і, взявши ім'я "Мадам Сі Джей Вокер", започаткувала власну лінію засобів для волосся "Чудовий виросток мадам Вокер".

Спочатку чоловік допомагав їй з рекламою та поштовими замовленнями. Після розлучення у 1910 році вона переїхала до Індіанаполіса, побудувала фабрику та заснувала Walker Manufacturing Company. Вона відкрила національні школи для афроамериканських жінок-торгових агентів, які заробляли комісії.

Мадам Сі Джей Вокер за кермом у 1911 році

Згодом вона працевлаштувала понад 40 000 афроамериканців у США, Центральній Америці та Карибському басейні. У 1917 році Вокер заснувала Національну асоціацію виробників косметики.

Яким було її багатство і філантропія?

До кінця життя продажі її продуктів перевищили 500 000 доларів на рік, а загальний статок понад мільйона доларів. Мадам Вокер володіла особняком "Вілла Леваро" в Ірвінгтоні, Нью-Йорк, та нерухомістю в Гарлемі, Чикаго, Піттсбурзі та Сент-Луїсі. Вона активно займалася благодійністю: підтримувала YWCA, фінансувала навчання студентів в Інституті Таскігі та жертвувала на боротьбу проти лінчувань.

Журналістка А'Лелія Бандлс - правнучка мадам Сі Джей Вокер

Як спадщина Вокер живе сьогодні?

Її правнучка, журналістка А'Лелія Бандейлс, опублікувала першу статтю про прапрабабусю у 1982 році. Біографія Бандейлс "На її власній землі" вийшла у 2001 році, а Netflix у 2020 році випустив серіал Self-Made, де Октавія Спенсер зіграла Вокер, розповідає BBC. Продукти її бренду були відроджені компанією Unilever Sundial Brands у 2013 році.

