Про те, яких змін у роботі хоче покоління Z, пише The Independent.

Як сьогодні хочуть працювати представники покоління Z?

Нове дослідження показало, що четверо з десяти представників покоління Z віддають перевагу роботі в офісі, адже почуваються самотніми під час роботи з дому.

Багато з них розпочали кар'єру під час локдаунів, коли дистанційний формат став нормою, і фактично не мали досвіду постійної роботи в офісі. За словами дослідників, це позбавило їх звичних форм неформального спілкування, таких як спільні обіди чи зустрічі після роботи.

Зумери відмовляються від "дистанційки" / Фото Unsplash

У звіті, що ґрунтується на опитуванні 8 тисяч дорослих у Великій Британії, також зазначається, що саме молоді працівники найбільше страждають від самотності. Особливо це стосується тих, хто працює у сфері блогінгу чи соцмереж. Майже 60% інфлюенсерів зізналися, що прагнуть знайти роботу з більш живим соціальним середовищем.

Водночас чимало з них уже зробили вибір на користь офісної роботи. Зокрема, 24-річний помічник зі зв'язків із громадськістю Том Браун розповів, що після кількох років на "дистанційці" почав почуватися ізольованим і вирішив змінити роботу заради психологічного комфорту.

Коли я шукав нове місце, я спеціально вибирав вакансії з офісом, щоб у мене були колеги, з якими можна спілкуватися в обідню пору і гуляти після роботи,

– зазначив він.

Браун також додав, що повернення до офісу позитивно вплинуло на його самопочуття.

У яких сферах хочуть працювати зумери найбільше?

Як повідомляє CNBC, представники покоління Z дедалі частіше обирають кар'єру у сфері медіа та розваг, зокрема через те, що багато молодих людей сприймають діяльність інфлюенсера в соцмережах як перспективний кар'єрний шлях.

За даними звіту Morning Consult, приблизно 57% представників покоління Z заявили, що хотіли б стати інфлюенсерами, якби мали таку нагоду.

Зумери найбільше мріють про роботу інфлюенсера / Фото Unsplash

Зростання популярності платформ на кшталт TikTok, Instagram і YouTube сприяло формуванню нового класу підприємців – "креаторів". До цієї групи входять фрилансери, бізнес-коучі, геймери та інші фахівці, які діляться власним досвідом і заробляють на цьому.

