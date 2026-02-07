Діти, які виховуються за цим правилом, досягають життєвого успіху. Про це пише inc.com.

Що відомо про метод виховання Баффета?

95-річний керівник Berkshire Hathaway Воррен Баффет зізнавався, що в юності часто поводився не погано. Його батько – біржовий маклер і конгресмен – замість докорів реагував спокійно, кажучи: "Я знаю, що ти можеш краще".

Воррен Баффет / Фото GettyImages

Саме такий м'який і неконфліктний підхід допоміг Баффету усвідомити свої помилки та розвивати емоційний інтелект.

Ви не читаєте лекцій про погані речі, якщо самі їх робите,

– пояснює Баффет.

Усе через те, що діти переймають цінності не зі слів, а зі вчинків батьків, без зайвого контролю чи конфліктів.

Що каже наука про такий метод?

Дослідження, опубліковане в журналі Child Development довело, що емпатія, порядність і емоційний інтелект передаються від покоління до покоління.

Коли батьки показують ці якості власним прикладом, діти засвоюють таку модель поведінки та зберігають її в дорослому віці.

Ще одне дослідження у Новій Зеландії, яке тривало понад 40 років, засвідчило, що саме когнітивний контроль – уміння стримувати емоції та приймати обдумані рішення – став ключовим чинником успіху в житті та фінансах.

Когнітивний контроль відіграє значну роль у досягненні успіху / Фото Unsplash

Його вплив виявився важливішим за рівень IQ чи матеріальний стан родини. Отже, підхід Баффета зводиться до простого принципу: жити так, як хочеш навчити інших. Коли батьки щодня демонструють доброту, чесність і відповідальність, діти переймають ці риси, що формує зрілих, гармонійних і успішних дорослих.

