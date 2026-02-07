Діти, які виховуються за цим правилом, досягають життєвого успіху. Про це пише inc.com.
Що відомо про метод виховання Баффета?
95-річний керівник Berkshire Hathaway Воррен Баффет зізнавався, що в юності часто поводився не погано. Його батько – біржовий маклер і конгресмен – замість докорів реагував спокійно, кажучи: "Я знаю, що ти можеш краще".
Воррен Баффет / Фото GettyImages
Саме такий м'який і неконфліктний підхід допоміг Баффету усвідомити свої помилки та розвивати емоційний інтелект.
Ви не читаєте лекцій про погані речі, якщо самі їх робите,
– пояснює Баффет.
Усе через те, що діти переймають цінності не зі слів, а зі вчинків батьків, без зайвого контролю чи конфліктів.
Що каже наука про такий метод?
Дослідження, опубліковане в журналі Child Development довело, що емпатія, порядність і емоційний інтелект передаються від покоління до покоління.
Коли батьки показують ці якості власним прикладом, діти засвоюють таку модель поведінки та зберігають її в дорослому віці.
Ще одне дослідження у Новій Зеландії, яке тривало понад 40 років, засвідчило, що саме когнітивний контроль – уміння стримувати емоції та приймати обдумані рішення – став ключовим чинником успіху в житті та фінансах.
Когнітивний контроль відіграє значну роль у досягненні успіху / Фото Unsplash
Його вплив виявився важливішим за рівень IQ чи матеріальний стан родини. Отже, підхід Баффета зводиться до простого принципу: жити так, як хочеш навчити інших. Коли батьки щодня демонструють доброту, чесність і відповідальність, діти переймають ці риси, що формує зрілих, гармонійних і успішних дорослих.
Чому зумери беруть батьків на співбесіди?
Згідно з опитуванням, дедалі більше роботодавців стикаються з тим, що представники покоління Z приходять на співбесіди разом із батьками. Дослідження показало, що 77% зумерів очікують на допомогу батьків у пошуку роботи.
У межах дослідження опитали 831 працюючого зумера і з'ясувалося, що 29% приходили на співбесіди з батьками як офлайн, так і онлайн. У таких випадках вони не лише були присутні фізично, а й відповідали на запитання, ставили власні та допомагали обговорювати зарплату й пільги.
Ще одне дослідження 2024 року показало, що 19% роботодавців бачили, як кандидати-зумери використовували батьків як "захисну ковдру". Нове дослідження також засвідчило, що 31% молоді мали резюме, написане батьками, а 79% з них навіть після працевлаштування дозволяють родичам спілкуватися з керівництвом від їхнього імені.