Дети, которые воспитываются по этому правилу, достигают жизненного успеха. Об этом пишет inc.com.

Что известно о методе воспитания Баффета?

95-летний руководитель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет признавался, что в юности часто вел себя не плохо. Его отец – биржевой маклер и конгрессмен – вместо упреков реагировал спокойно, говоря: "Я знаю, что ты можешь лучше".

Именно такой мягкий и неконфликтный подход помог Баффету осознать свои ошибки и развивать эмоциональный интеллект.

Вы не читаете лекций о плохих вещах, если сами их делаете,

– объясняет Баффетт.

Все потому, что дети перенимают ценности не со слов, а из поступков родителей, без лишнего контроля или конфликтов.

Что говорит наука о таком методе?

Исследование, опубликовано в журнале Child Development доказало, что эмпатия, порядочность и эмоциональный интеллект передаются от поколения к поколению.

Когда родители показывают эти качества собственным примером, дети усваивают такую модель поведения и сохраняют ее во взрослом возрасте.

Еще одно исследование в Новой Зеландии, которое длилось более 40 лет, показало, что именно когнитивный контроль – умение сдерживать эмоции и принимать обдуманные решения – стал ключевым фактором успеха в жизни и финансах.

Его влияние оказалось важнее уровня IQ или материального состояния семьи. Итак, подход Баффета сводится к простому принципу: жить так, как хочешь научить других. Когда родители ежедневно демонстрируют доброту, честность и ответственность, дети перенимают эти черты, что формирует зрелых, гармоничных и успешных взрослых.

