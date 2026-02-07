Дети, которые воспитываются по этому правилу, достигают жизненного успеха. Об этом пишет inc.com.
Смотрите также Не стремятся к карьерному росту и большим зарплатам: чего хочет современная молодежь на работе
Что известно о методе воспитания Баффета?
95-летний руководитель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет признавался, что в юности часто вел себя не плохо. Его отец – биржевой маклер и конгрессмен – вместо упреков реагировал спокойно, говоря: "Я знаю, что ты можешь лучше".
Уоррен Баффет / Фото GettyImages
Именно такой мягкий и неконфликтный подход помог Баффету осознать свои ошибки и развивать эмоциональный интеллект.
Вы не читаете лекций о плохих вещах, если сами их делаете,
– объясняет Баффетт.
Все потому, что дети перенимают ценности не со слов, а из поступков родителей, без лишнего контроля или конфликтов.
Что говорит наука о таком методе?
Исследование, опубликовано в журнале Child Development доказало, что эмпатия, порядочность и эмоциональный интеллект передаются от поколения к поколению.
Когда родители показывают эти качества собственным примером, дети усваивают такую модель поведения и сохраняют ее во взрослом возрасте.
Еще одно исследование в Новой Зеландии, которое длилось более 40 лет, показало, что именно когнитивный контроль – умение сдерживать эмоции и принимать обдуманные решения – стал ключевым фактором успеха в жизни и финансах.
Когнитивный контроль играет значительную роль в достижении успеха / Фото Unsplash
Его влияние оказалось важнее уровня IQ или материального состояния семьи. Итак, подход Баффета сводится к простому принципу: жить так, как хочешь научить других. Когда родители ежедневно демонстрируют доброту, честность и ответственность, дети перенимают эти черты, что формирует зрелых, гармоничных и успешных взрослых.
Почему зумеры берут родителей на собеседования?
Согласно опросу, все больше работодателей сталкиваются с тем, что представители поколения Z приходят на собеседования вместе с родителями. Исследование показало, что 77% зумеров ожидают помощи родителей в поиске работы.
В рамках исследования опросили 831 работающего зумера и выяснилось, что 29% приходили на собеседования с родителями как оффлайн, так и онлайн. В таких случаях они не только присутствовали физически, но и отвечали на вопросы, ставили собственные и помогали обсуждать зарплату и льготы.
Еще одно исследование 2024 года показало, что 19% работодателей видели, как кандидаты-зумеры использовали родителей как "защитное одеяло". Новое исследование также показало, что 31% молодежи имели резюме, написанное родителями, а 79% из них даже после трудоустройства позволяют родственникам общаться с руководством от их имени.