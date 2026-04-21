Ее рекомендация вызвала оживленное обсуждение в сети, пишет The Mirror.

Как лучше всего отвечать во время собеседования?

Папалия считает, что не следует заявлять о том, что вы подаете только на одну вакансию, даже если это соответствует действительности. По ее мнению, такой ответ может создать впечатление отчаяния и слабой позиции кандидата, что способно оттолкнуть работодателя.

Вместо этого она советует демонстрировать уверенность и спрос на себя как специалиста.

Чем меньше хочешь ты, тем больше они хотят тебя,

– утверждает эксперт.

Иногда на собеседовании лучше соврать

По ее убеждению, люди часто стремятся получить то, что является менее доступным. Поэтому на вопрос о других собеседованиях она предлагает отвечать следующим образом: "Да, я активно прохожу собеседования", а на уточнения относительно компаний отвечать, что эти детали лучше оставить конфиденциальными.

В то же время в сети мнения относительно этой стратегии разделились. Часть рекрутеров считает, что кандидаты, которые открыто демонстрируют заинтересованность в вакансии, имеют больше шансов при условии наличия соответствующих навыков.

Другие же убеждены, что слишком прохладный интерес может восприниматься как тревожный сигнал для работодателя.

О чем стоит соврать во время собеседования?

Менеджер по подбору персонала Бонни Дилбер из Сиэтла поделилась практическими советами о том, что иногда стоит соврать во время собеседования, чтобы произвести лучшее впечатление на работодателя. Свои профессиональные наблюдения она раскрыла в видео в TikTok.

Прежде всего она отмечает, что не стоит негативно высказываться о предыдущих работодателях.

Если вы жалуетесь на своего предыдущего руководителя или коллег, то рекрутер подумает, что вы также будете негативно отзываться о работе и в их компании. Нет за что похвалить бывшего шефа? Поблагодарите за опыт,

– объясняет она.

Эксперт также отмечает, что хотя большинство людей работают ради заработка, работодатели ищут кандидатов, которые искренне заинтересованы в своем деле и разделяют ценности компании. Именно поэтому важно продемонстрировать такое отношение уже во время собеседования.

Кроме того, Дилбер советует подчеркивать готовность работать в компании длительное время и строить там карьеру.

Напоследок она добавляет, что рекрутеры обычно отдают предпочтение тем кандидатам, которые мыслят позитивно и сосредоточены не на том, от чего они хотят уйти, а на том, к чему стремятся.

О каких сильных сторонах стоит рассказать на собеседовании?