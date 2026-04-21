Ее рекомендация вызвала оживленное обсуждение в сети, пишет The Mirror.
Как лучше всего отвечать во время собеседования?
Папалия считает, что не следует заявлять о том, что вы подаете только на одну вакансию, даже если это соответствует действительности. По ее мнению, такой ответ может создать впечатление отчаяния и слабой позиции кандидата, что способно оттолкнуть работодателя.
Вместо этого она советует демонстрировать уверенность и спрос на себя как специалиста.
Чем меньше хочешь ты, тем больше они хотят тебя,
– утверждает эксперт.
Иногда на собеседовании лучше соврать / Фото Unsplash
По ее убеждению, люди часто стремятся получить то, что является менее доступным. Поэтому на вопрос о других собеседованиях она предлагает отвечать следующим образом: "Да, я активно прохожу собеседования", а на уточнения относительно компаний отвечать, что эти детали лучше оставить конфиденциальными.
В то же время в сети мнения относительно этой стратегии разделились. Часть рекрутеров считает, что кандидаты, которые открыто демонстрируют заинтересованность в вакансии, имеют больше шансов при условии наличия соответствующих навыков.
Другие же убеждены, что слишком прохладный интерес может восприниматься как тревожный сигнал для работодателя.
О чем стоит соврать во время собеседования?
Менеджер по подбору персонала Бонни Дилбер из Сиэтла поделилась практическими советами о том, что иногда стоит соврать во время собеседования, чтобы произвести лучшее впечатление на работодателя. Свои профессиональные наблюдения она раскрыла в видео в TikTok.
Прежде всего она отмечает, что не стоит негативно высказываться о предыдущих работодателях.
Если вы жалуетесь на своего предыдущего руководителя или коллег, то рекрутер подумает, что вы также будете негативно отзываться о работе и в их компании. Нет за что похвалить бывшего шефа? Поблагодарите за опыт,
– объясняет она.
Эксперт также отмечает, что хотя большинство людей работают ради заработка, работодатели ищут кандидатов, которые искренне заинтересованы в своем деле и разделяют ценности компании. Именно поэтому важно продемонстрировать такое отношение уже во время собеседования.
Кроме того, Дилбер советует подчеркивать готовность работать в компании длительное время и строить там карьеру.
Напоследок она добавляет, что рекрутеры обычно отдают предпочтение тем кандидатам, которые мыслят позитивно и сосредоточены не на том, от чего они хотят уйти, а на том, к чему стремятся.
О каких сильных сторонах стоит рассказать на собеседовании?
Собеседование – это не только ответы на вопросы, но и умение правильно презентовать себя работодателю. Во время разговора важно подчеркивать свои сильные стороны и демонстрировать уверенность.
Среди ключевых качеств, которые стоит озвучивать, называют гибкость, адаптивность, аналитическое мышление и внимательность к деталям. Также работодатели ценят коммуникационные навыки, креативность, критическое мышление и способность принимать решения.
Важными остаются лидерские качества, командная работа, организованность и опыт управления проектами. Отдельно отмечается наличие эмоционального интеллекта, умение работать с людьми, решать конфликты и эффективно распределять время.