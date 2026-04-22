Термин "постсоветские страны", который часто употребляют для обозначения бывших республик СССР, все чаще подвергается критике со стороны историков. Они считают, что такая формулировка слишком обобщает и не отражает многообразие путей, которыми эти государства развиваются после 1991 года.
Почему историки советуют отказаться от термина "постсоветские страны"?
Об этом упоминала блогер Анна Данильчук, а историк Светлана Осипчук объясняет: объединение разных стран в "постсоветский" фактически привязывает их к общему прошлому, игнорируя современные различия в политике, культуре и обществе.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году этот вопрос приобрел еще больший вес, ведь такой ярлык, по мнению ученых, может непреднамеренно поддерживать колониальное видение и российские политические нарративы о "сфере влияния". Эксперты отмечают, что страны, которые вышли из состава СССР, за более чем 30 лет развились совершенно разными путями: политически, культурно и исторически.
Как тогда правильно говорить?
Поэтому вместо обобщения "постсоветские" предлагают более точные определения, например "страны, входившие в состав СССР", или региональные названия – Балтия, Восточная Европа, Центральная Азия. В научной среде также подчеркивают, что корректный язык важен, ведь он влияет на то, как воспринимают эти государства: как самостоятельных акторов, а не как продолжение прошлой империи.
