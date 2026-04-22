Термін "пострадянські країни", який часто вживають для позначення колишніх республік СРСР, дедалі частіше піддається критиці з боку істориків. Вони вважають, що таке формулювання надто узагальнює і не відображає різноманіття шляхів, якими ці держави розвиваються після 1991 року.

Дивіться також Якщо це правда – ліпше збрехати: як відповісти на це "незручне" запитання на співбесіді

Чому історики радять відмовитися від терміна "пострадянські країни"?

Про це згадувала блогерка Анна Данильчук, а історикиня Світлана Осіпчук пояснює: об'єднання різних країн у "пострадянський" фактично прив'язує їх до спільного минулого, ігноруючи сучасні відмінності в політиці, культурі та суспільстві.

Дивіться також Втратили інтерес до "дистанційки": як тепер хочуть працювати зумери

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року це питання набуло ще більшої ваги, адже такий ярлик, на думку вчених, може ненавмисно підтримувати колоніальне бачення та російські політичні наративи про "сферу впливу". Експерти наголошують, що країни, які вийшли зі складу СРСР, за понад 30 років розвинулися абсолютно різними шляхами: політично, культурно й історично.

Як тоді правильно казати?

Тому замість узагальнення "пострадянські" пропонують точніші визначення, як-от "країни, що входили до складу СРСР", або регіональні назви – Балтія, Східна Європа, Центральна Азія. У науковому середовищі також підкреслюють, що коректна мова важлива, адже вона впливає на те, як сприймають ці держави: як самостійних акторів, а не як продовження минулої імперії.

Яку ще новину буде цікаво почитати?