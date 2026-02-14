Разом із національною книжковою платформою Yakaboo 24 Канал зібрав п’ять книжок, які не соромно дарувати – бо кожна з них створює вау-ефект.

"Тінь Богів" Джон Ґвінн

Світ після Раґнарьоку. Боги мертві, але їхні тіні досі блукають серед людей. Віґрід знову готується до війни – і кожен із героїв має свою причину вступити в боротьбу. Орка, Варґ і Елвар – не просто персонажі, а сильні, живі фігури великої саги. Тут кістки богів стають артефактами сили, а битви написані так, що їх буквально чуєш. Це ідеальний подарунок для тих, хто любить масштаб, скандинавський дух і історії, які розгортаються, як легенда.



"Гнів богів" / Фото з сайту книгарні

"Книга Еміля" Ілларіон Павлюк

Хлопчик, який не спить. Мама, яка поступово забуває світ. Засніжений острів і телефонний дзвінок від брата, що помер. Павлюк знову грає на межі містики й психології, створюючи історію, де важливо не лише “хто винен”, а й “що є реальністю”. Це не просто детектив – це історія про пам’ять, втрату і тонку грань між любов’ю та одержимістю. Подарунок для тих, хто любить думати й перечитувати.



"Книга Еміля" / Фото з сайту книгарні

"Служниця" Фріда Мак-Фадден

Нова робота – нове життя. Так здається Міллі, коли вона влаштовується служницею у заможну родину. Але в цьому домі щось не так. Ідеальний чоловік. Дивна дружина. Таємниці за кожними дверима. Цей роман читається за ніч – і залишає післясмак холодного здивування. Подарунок для тих, хто любить напругу і несподівані повороти.



"Служниця" / Фото з сайту книгарні

"Сон у морі зірок" Крістофер Паоліні

Знахідка на далекій планеті запускає ланцюг подій, які можуть знищити людство. Кіра Наварес випадково стає центром міжзоряної війни – і надією на її завершення. Паоліні створює космічну історію великого масштабу – про перший контакт, страх невідомого і межі людської сили. Це роман для тих, хто любить масштабні світи, космос і питання: ким ми є у безмежному всесвіті?



"Сон у морі зірок" / Фото з сайту видавництва

"Синій горобчик" Чарльз Буковскі

Буковскі знають як брутального поета барів і дешевих готелів. Але за цим образом завжди ховався той самий синій горобчик – вразливий, живий, чесний. До збірки увійшли вірші різних років, які показують еволюцію автора – від грубості до тихої ніжності. Українська адаптація Євгенії Кузнєцової робить цього Буковскі ближчим і зрозумілішим. Подарунок для тих, хто цінує справжність – без глянцю.



"Синій горобчик" / Фото з сайту книгарні

