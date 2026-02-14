Як з'явилося це слово і про те, що воно означає, пише OBOZ.UA.
Яке значення слова "взорувати"?
Відповідно до словникового тлумачення, "взорувати" означає брати щось за приклад, наслідувати або орієнтуватися на когось чи щось.
Приклад уживання цього слова знаходимо в Оксана Забужко:
Власне шістдесятникам належить остаточна й сумнівна заслуга канонізації того типу дискурсу, за котрим в Україні досі взорується будь-який авторський текст.
Це слово утворене за допомогою одного з найпродуктивніших методів словотвору – відіменного. Основою став іменник "взірець", до якого додано суфікси -ува і -ти.
Слово "взорувати" майже неможливо дослівно перекласти / Фото Unsplash
Отже, попри те що "взорувати" нечасто трапляється в повсякденному мовленні, воно цілком природним для української мови. Це не діалектизм і не калька.
Щодо перекладу, то в інших мовах його значення зазвичай доводиться передавати цілими конструкціями. Найближчим відповідником у польській є wzorować się, однак ця форма потребує окремої частки się. В англійській мові вживають конструкцію model oneself on або model oneself after, а в німецькій – sich orientieren an.
Яке найдовше слово в українській мові?
Як повідомляє національна освітня платформа "Всеосвіта", найдовшим словом української мови, зафіксованим у словниках, є "дихлордифенілтрихлорметилметан" – назва хімічної речовини, яку застосовують для боротьби зі шкідниками. Воно налічує 30 літер.
Водночас, за даними Книга рекордів України, рекорд належить слову "рентгеноелектрокардіографічного", яке має 31 літеру і вважається найдовшим в українській мові.
Хто придумав слово "мрія"?
Слово "мрія" вперше з'явилося друком у журналі "Вечорниці" в листі харківської громади, підписаному студентом Василем Степановичем Модою. Раніше авторство неологізму помилково приписували Леся Українка, її матері Олені Пчілці та Михайлові Старицькому, однак вони використали його вже після публікації 1863 року.
У 1870-х роках слово дедалі частіше траплялося в перекладах, періодиці та словниках, поступово входячи в активний ужиток. Мовознавці зазначають, що дієслово "мріяти" існувало й раніше, але іменник "мрія" закріпився саме завдяки літературі середини XIX століття.
З часом це слово стало невід'ємною частиною щоденного слововжитку. Сьогодні "Мрія" асоціюється також із легендарним літаком Ан-225, знищеним російськими військами 27 лютого 2022 року в Гостомелі.