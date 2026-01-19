Саме тому 24 Канал зібрав добірку разом із національною книжковою платформою Yakaboo. Ці історії допоможуть компенсувати холод за вікном справжнім книжковим адреналіном.

"Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9", Наомі Вільямс

Лору знаходять закривавленою – без пам’яті й без пояснень, – і замикають у психіатричній лікарні суворого режиму. Вона не знає, чи була жертвою, чи вбивцею, але що глибше психологиня Емма копає у її спогадах, то більше збігів з’являється з її власним життям. Роман грає на межі довіри: пацієнтка починає лікувати лікарку. І питання "хто з них небезпечніший" лишається відкритим майже до фіналу.



"Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9", Наомі Вільямс / Фото видавництва

"Сімейна гра", Кетрін Стедмен

Ідеальне весілля в Нью-Йорку зривається, коли майбутній свекор розповідає Гаррієт історію про вбивство – і наполягає, що вона має зіграти в цю "гру". Розкіш, влада й мовчазна згода в цій родині мають страшну ціну. Гаррієт дедалі більше сумнівається: її перевіряють – чи вже готують до ролі співучасниці? Це трилер про те, як легко закоханість перетворюється на пастку.



"Сімейна гра", Кетрін Стедмен / Фото видавництва

"Одне за одним", Рут Веа

Корпоратив у гірському шале швидко перетворюється на клаустрофобний жах: смерть, лавина і повна ізоляція. Кожен із колег має мотив – і майже кожен щось приховує. Сніг відрізає героїв від світу, а страх – одне від одного. Класичний "замкнений простір", де підозра падає на всіх по черзі.



"Одне за одним", Рут Веа / Фото видавництва

"Золото Істрії", Майк Дауні

Легендарний австрійський трюфель пов’язує три епохи – Римську імперію, Другу світову і наші дні – в одну небезпечну історію жадібності. Кожне покоління вірить, що саме воно знайде скарб і спокуту, але отримує лише нові зради. Тут змови, історичні травми й дуже красива, але тривожна Істрія. Трилер, де скарб – не головне, а от наслідки його пошуку смертельні. Автор – відомий ірландсько-британський кінопродюсер, письменник та сценарист, голова Європейської кіноакадемії.



"Золото Істрії", Майк Дауні / Фото видавництва

"Кисла вишня", Наталія Теодоріду

Це темна казка, де горе народжує монстра, а любов – пошесть. Дитина з запахом землі, чоловік, після якого лишаються мертві жінки, і примари, що не дозволяють забути. Роман читається як міф про токсичну владу й чоловічу вседозволеність, загорнутий у містичний трилер. Лячно не тому, що фантастично, а тому, що надто впізнавано.



"Кисла вишня", Наталія Теодоріду / Фото видавництва

