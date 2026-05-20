Бренд здобув популярність завдяки експериментам із тканинами та незвичному дизайну. Про те, що таке Stone Island, чому його люблять і як не купити підробку, розповідає 24 Канал.

Що таке Stone Island?

Stone Island – це італійський бренд одягу, який заснував дизайнер Массімо Оста Гарні ще у 1982 році. Крім того, часто можна почути запитання "стонік – що це?", відповідь доволі проста: "стонік" – скорочення від англійської назви.

Головна фішка бренду – фірмовий нашивний патч із компасом на лівому рукаві. Саме він зробив "Стон Айленд" таким впізнаваним.

Водночас бренд також відомий тим, що розробляє власні технології обробки тканин. Stone Island фарбує кожен готовий виріб окремо, на відміну від інших брендів, які фарбують тканину цілими партіями.

Stone Island і хулігани: несподіване коріння бренду

У 1980-х Stone Island несподівано для себе став улюбленим одягом британських футбольних фанатів. Як пише Culted, бренд перетворився на невід'ємну частину субкультури "террас-кежуалс". Фанати з Манчестера й Лондона полюбили бренд за те, що він дозволяв виглядати добре й не виділятися зайвий раз перед поліцією.

Куртки та худі Stone Island можна було побачити на багатьох фанатах на трибунах. Деякі стадіони навіть офіційно забороняли вхід у Stone Island.

З часом усе змінилося. Його почали носити музиканти, блогери та прихильники преміального casual-стилю. Бренд вже давно вийшов за межі одягу для футбольних фанатів і став частиною світової моди.

Що є в асортименті Stone Island?

Найвідоміше – це, звісно, куртка Stone Island. Бренд робить їх із Gore-Tex, Primaloft та інших технічних матеріалів. Деякі моделі змінюють колір від температури, вологи або ультрафіолету. Саме за це їх полюбили колекціонери.

"Стонік" худі і "стонік" кофта – це базові речі лінійки. Важка бавовна або фліс, той самий патч на рукаві.

Stone Island футболка – найпростіший спосіб познайомитися з брендом: мінімалістичний крій, стриманий логотип, добра якість.

Успішно доповнити образ може Stone Island кепка, яка здебільшого п'ятипанельна або бейсбольного крою, з вишитим або гумовим логотипом.

Як відрізнили оригінал "Стон Айленд" від підробки?

Є кілька простих орієнтирів, які допоможуть відрізнити оригінал "Стон Айленд" від підробки. Так, патч на рукаві в оригіналу завжди знімний. Він кріпиться на ґудзиках, а не пришитий намертво. Шви рівні й акуратні.

Як пише Street Garms, більшість підробок видає себе саме на деталях – ґудзики без фірмового маркування, нерівна вишивка компаса та дешевий фетр на патчі. На виробах після 2014 року є QR-код Certilogo, який можна перевірити прямо на сайті бренду.

Де можна купити в Україні "стонік"?

Популярність бренду зробила його одним із лідерів за кількістю підробок на ринку. Купити Stone Island в Україні можна у магазинах брендового одягу, на великих онлайн-платформах та в мультибрендових магазинах.

Також багато хто шукає речі на популярних платформах для перепродажу, де можна знайти як нові, так і вживані моделі. Але перед покупкою варто уважно перевіряти товар, тому що зовні копії іноді дуже схожі на оригінал.

За що Усик полюбив бренд Stone Island?

Чемпіон світу Олександр Усик давно асоціюється з брендом Stone Island, але їхній зв'язок виявився значно глибшим за звичайну рекламну співпрацю. Для спортсмена цей бренд став частиною особистої історії та юності.

У країнах Східної Європи, зокрема в Україні, речі Stone Island колись були справжнім дефіцитом, тому їх часто шукали навіть у секонд-хендах. Одяг із фірмовим компасом вважався символом статусу та мав особливу цінність для молоді.

Сам Усик виріс у цій культурі й носив бренд задовго до світової популярності. Тому сьогодні його співпраця зі Stone Island сприймається не як рекламний контракт, а як продовження власної історії та частина його ідентичності.