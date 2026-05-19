Напередодні Дня вишиванки 24 Канал розповість, як з допомогою вбрання різні народи можуть розповідати про власну історію, зашифровану у кольорах, тканинах і візерунках.

Як виглядає традиційний одяг різних країн світу і що він розповідає про культуру?

Японія

Кімоно – це традиційний японський одяг з широкими рукавами, який носять спереду і закріплюють поясом, який називається обі, розповідає Remitly. Вони створені так, щоб відображати сезони та випадки. Дизайн із цвітом вишні символізує весну, а журавлі довголіття та удачу. Щоденне носіння кімоно в сучасній Японії скоротилося, і сьогодні його рідко носять поза офіційними заходами. Водночас цей одяг переживає відродження під час фестивалів, весіль і церемоній, поєднуючи традиційну майстерність із сучасною модою.

Кімоно / фото Canva

Індія

Сарі – це традиційний незшитий одяг, що складається з довгого шматка тканини, який покривають навколо талії та плеча. Існують різні регіональні стилі, що відображають спадщину та ідентичність спільнот. Сарі з Варанасі мають складну парчу із золотими та срібними нитками, а сарі з Таміл-Наду цінуються за шовк і контрастні краї. Кожне традиційне сарі також має культурне значення, пов'язане із соціальними звичаями, релігійними церемоніями та життєвими віхами. Наприклад, білі сарі традиційно носять вдови, а червоні – це символ любові та удачі на весіллях.

Сарі / фото Canva

Африка

Кенте – це традиційна тканина ручної роботи, створена з вузьких смужок шовку, бавовни або віскози, зшитих у яскравий геометричний візерунок. Вона має коріння в королівській культурі ашанті та символізує владу, духовність і соціальний статус. Кожен колір має своє значення:

золото – багатство, високий статус, слава та духовна чистота;

срібло – спокій, чистота та радість;

чорний – дозрівання та духовна енергія;

білий – очищення та святкові події;

зелений – зростання та врожай;

синій – гармонія та любов;

сірий – ритуали зцілення;

червоний – політичні та духовні настрої, жертовні обряди та смерть;

рожевий – жіночність і життєва сутність;

фіолетовий – жіночність та зцілення;

Кенте / фото Canva

Кенте часто використовують як подарунки, що символізують повагу та честь.

Шотландія

Традиційний одяг Шотландського нагір'я має тартанові візерунки, які представляють конкретні клани та сімейну спадщину. Окрім кілта, до одягу входять споррани, пояси, куртки та церемоніальні елементи. Цей одяг традиційно використовували не щодня, а для урочистих подій, як-от весілля, зустрічі кланів або ігри Хайленду. Частина тартанів є давніми, але багато з них створили у 19 столітті під час відродження культури.

Кілт / фото Canva

Норвегія

Бунади – це традиційні народні костюми Норвегії, що символізують регіональну ідентичність і гордість. Кожен регіон має власну вишивку, кольори та візерунки. Бунад Хардангер відомий вишивкою та срібними аксесуарами, а телемарковий бунад вирізняється яскравими кольорами та квітковими мотивами. Ці костюми носять під час національних свят, весіль і церемоній.

Бунади / фото Canva

Франція

Як розповідає So Sew Easy, традиційні французькі жіночі сукні зазвичай мають довгу пишну спідницю, приталений ліф, фартух і хустку. Ліф виготовляють з оксамиту, шовку або льону та прикрашають вишивкою чи мереживом. Спідниця шиється з бавовни або вовни, а хустка часто доповнює образ. Такі костюми рідко використовуються в повсякденному житті та переважно вдягаються на свята, весілля або фестивалі. Кожен регіон Франції має власні особливості кольорів, тканин і декору, що відображають місцеву історію та культуру.

Бретань

Бретонський костюм, відомий як "бігуден", вирізняється поєднанням білого та темних кольорів, а також використанням білого мережива. Сукня складається з блузки, спідниці та хустки, часто прикрашених вишивкою. Бретань – регіон із кельтським корінням і власною мовою. Історично він був незалежним герцогством, а традиційний одяг став символом місцевої ідентичності. Бретонські костюми носили переважно на свята та урочистості.



Бретанський костюм / фото Вікіпедії

Ельзас

Ельзаський костюм – це яскравий традиційний одяг із приталеним ліфом, фартухом і хусткою. Він відомий використанням багатих тканин та контрастних кольорів, зокрема червоного та чорного. Ельзас історично перебував під впливом як Франції, так і Німеччини, що відобразилося в культурі та одязі. Сьогодні цей костюм є одним із найвпізнаваніших символів традиційної французької культури.



Ельзаський костюм / фото Pinterest

Прованс

Провансальський костюм вирізняється легкими тканинами та яскравими кольорами. Ліф зазвичай виготовляють із бавовни або льону, а спідницю з легких тканин, таких як шовк або муслін. Прованс – регіон із середземноморським кліматом і багатою культурною історією. Його традиційний одяг відображає легкість, природність і яскравість місцевого стилю.

Прованський костюм / фото So Sew Easy

По одним фото можна побачити, наскільки унікальною може бути культура кожної країни. Навіть у межах однієї Франції кожен регіон має власний стиль, кольори, тканини та особливі елементи одягу

Корисно буде дізнатися, як красиво та сучасно стилізувати українську вишиванку, адже сьогодні вона вже давно вийшла за межі святкового одягу і стала частиною повсякденного гардероба.

Наприклад, один із найпопулярніших варіантів – це комбінація вишиванки з джинсами, що створює простий і сучасний образ, який можна доповнити кросівками, лоферами чи чоботами залежно від стилю.