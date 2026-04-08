Ще сто років тому автомобілі були не лише засобом пересування, а й полотном для мистецтва. І першою, хто наважився перетворити авто на витвір мистецтва, стала українка.

Хто така Соня Делоне і як вона змінила мистецтво?

Соня Делоне народилася в Одесі як Софія Штерн, але світ її запам'ятав як одну з головних новаторок авангардного мистецтва, розповідає The Vintagent. Разом із чоловіком Робером Делоне вона створила напрям, який базувався на силі кольору та геометрії. Їхній стиль отримав назву "симультанізм" – це коли кольори взаємодіють і "рухаються" просто на очах. Це стало одним із фундаментів абстрактного мистецтва 20 століття.



Соня Делоне і Робер Делоне / фото "Українки"

Як звичайна ковдра стала революцією?

Один із найцікавіших фактів: прорив у мистецтві Делоне стався завдяки… дитячій ковдрі. У 1911 році вона зшила її зі шматків різнокольорової тканини для свого сина. Ця робота стала фактично першим прикладом абстрактного мистецтва у повсякденному предметі. Саме тоді художниця зрозуміла: мистецтво може бути всюди, а не лише в галереях.



Ковдра, з якої все почалося / фото The Vintagent

Як вона "перенесла" мистецтво на автомобілі?

У 1920-х Делоне почала активно працювати з модою, текстилем і дизайном. Вона відкрила власний бренд і створювала яскравий одяг для паризької еліти. А вже у 1925 році зробила те, що сьогодні назвали б проривом: розписала автомобіль абстрактними візерунками. Це був Ariès і він виглядав як рухома картина. Фактично це був перший відомий приклад "арт-кара", ще задовго до того, як це стало трендом.

Авто належало журналісту Морісу Каплану / фото Forbes

Чому це можна назвати першим автотюнингом?

Сьогодні автотюнинг асоціюється з кастомними фарбуваннями, дизайном і унікальністю авто. Але Делоне зробила це ще тоді, коли автомобіль лише починав ставати масовим. Вона не просто прикрасила машину – вона перетворила її на мистецький об'єкт, де форма, рух і колір працювали разом. Це була не декорація, а концепція.

Як її ідею підхопили світові бренди?

Через десятиліття цю ідею почали використовувати великі бренди. Зокрема, BMW у 1975 році запустила серію Art Cars, запросивши художників розписувати автомобілі. Серед них були такі імена, як Енді Воргол та інші легенди сучасного мистецтва. Але важливо те, що Делоне зробила це майже на 50 років раніше.

Чому її ім'я довго залишалося в тіні?

Попри вплив, Соню Делоне довго недооцінювали. Частково через те, що її сприймали як "дружину художника", частково через загальне ігнорування внеску жінок у мистецтві. Лише з часом її роботи почали переосмислювати. У 1965 році вона стала першою живою жінкою-художницею, яка отримала ретроспективу в Луврі.

Як Соня Делоне зберегла і розвинула свою спадщину?

Після смерті чоловіка, Роберт Делоне, у 1941 році Соня Делоне продовжила працювати над їхніми спільними ідеями та популяризувати авангард, розповідає Vogue. Вона згадувала у своїх текстах видатних сучасників, як: Пабло Пікассо, Жорж Брак, Олександра Екстер, Олександр Архипенко і активно брала участь у виставках по всій Європі.



Соня Делоне в 1973 році зі своєю моделлю макета її дизайну Bugatti T35, проданою на благодійність / фото The Vintagent

У 1963 році художниця передала Франції 117 своїх робіт, а вже за рік у Луврі відбулася їхня презентація. У 1975 році Делоне отримала орден Почесного легіону. Сьогодні її стиль надихає світову моду, зокрема бренди Hermès, Chloé, Celine, Miu Miu та Missoni. Найбільша колекція її робіт зберігається у Центр Жоржа Помпіду, а в Україні лише дві картини в Національний художній музей України.

