Що відомо про рекорд Огюста Піккара та як його технологія стала початком розвитку сучасної авіації, розповідають в Histоry.com

Який рекорд встановив Огюст Піккар?

Піккар вирізнявся не лише своїми науковими досягненнями, а й незвичним образом. Ще в молодості він захопився повітроплаванням, служив у корпусі спостережних аеростатів швейцарської армії та мріяв створити повітряну кулю, здатну підійматися на рекордні висоти.

Відтак перший важливий науковий політ Піккар здійснив у 1926 році: він піднявся на висоту близько 4,5 кілометра, щоб провести експерименти, які підтвердили одну з теорій Альберт Ейнштейн про незмінність швидкості світла.

Вже за кілька років учений наважився на ще амбітнішу експедицію. У травні 1931 року фізик піднявся на висоту, на яку ніхто раніше не літав. Це вдалося зробити завдяки спроєктованому винаході – гондолі під тиском на аеростаті.

Тоді політ Піккара був новаторським не лише через сам рекорд, а й тому, що це був один з перших апаратів, який безпечно доставив людей у стратосферу. На основі цієї технології розпочався розвиток авіації у світі.

Але варто зазначати, що політ Піккара був не простий. Одразу ж після старту він та його другий пілот зіткнулися з низкою несправностей: команда запуску забула подати сигнал про старт, а згодом замерз клапан для випуску повітря.

Згодом зламався вже двигун гондоли, через що кабіна постійно нагрівалася сонцем. Температура всередині перевищила 100 градусів, а запаси води випарувалися. Рятував екіпаж лише конденсат на стінках гондоли.

Втім невдовзі дослідники помітили витік стисненого повітря, який Піккар зумів закрити тканиною та вазеліном. А коли розбився барометр і ртуть почала загрожувати оболонці апарата, фізик за допомогою гумового шланга вивів небезпечну речовину у вакуум стратосфери.

Цікаво, що після того, як Огюст Піккар вперше досяг стратосфери під час польоту на повітряній кулі в 1931 році, він у 1932 році піднявся ще вище – на понад 17 тисяч метрів.

Один із найнебезпечніших інцидентів сучасної авіації

10 червня 1990 року рейс British Airways 5390, який прямував із Бірмінгема до іспанської Малаги, пережив одну з найнебезпечніших авіаційних аварій в історії. Річ у тім, що на висоті близько 5 тисяч метрів у літака раптово вибило лобове скло кабіни пілотів, і капітана Тіма Ланкастера частково витягнуло назовні.

Другий пілот Алестейр Ейтчісон зумів утримати контроль над літаком, тоді як бортпровідник Найджел Огден тримав командира за ноги, не дозволяючи йому повністю випасти.

Протягом ще понад 20 хвилин польоту екіпаж продовжував керувати літаком та готував аварійну посадку. На щастя, всі 81 пасажир та члени екіпажу вижили, а капітан, якого витягнуло назовні, отримав лише обмереження та переломи.

Після розслідування причиною інциденту стали неправильно встановлені болти лобового скла після технічного обслуговування літака.