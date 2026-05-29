Что известно о рекорде Огюста Пиккара и как его технология стала началом развития современной авиации, рассказывают в Histоry.com

Какой рекорд установил Огюст Пиккар?

Пиккар отличался не только своими научными достижениями, но и необычным образом. Еще в молодости он увлекся воздухоплаванием, служил в корпусе наблюдательных аэростатов швейцарской армии и мечтал создать воздушный шар, способный подниматься на рекордные высоты.

Поэтому первый важный научный полет Пиккар совершил в 1926 году: он поднялся на высоту около 4,5 километра, чтобы провести эксперименты, которые подтвердили одну из теорий Альберта Эйнштейна о неизменности скорости света.

Уже через несколько лет ученый решился на еще более амбициозную экспедицию. В мае 1931 года физик поднялся на высоту, на которую никто ранее не летал. Это удалось сделать благодаря спроектированному изобретению – гондоле под давлением на аэростате.

Тогда полет Пиккара был новаторским не только из-за самого рекорда, но и потому, что это был один из первых аппаратов, который безопасно доставил людей в стратосферу. На основе этой технологии началось развитие авиации в мире.

Но стоит отмечать, что полет Пиккара был не простой. Сразу же после старта он и его второй пилот столкнулись с рядом неисправностей: команда запуска забыла подать сигнал о старте, а впоследствии замерз клапан для выпуска воздуха.

Впоследствии сломался уже двигатель гондолы, из-за чего кабина постоянно нагревалась солнцем. Температура внутри превысила 100 градусов, а запасы воды испарились. Спасал экипаж только конденсат на стенках гондолы.

Впрочем вскоре исследователи заметили утечку сжатого воздуха, который Пиккар сумел закрыть тканью и вазелином. А когда разбился барометр и ртуть начала угрожать оболочке аппарата, физик с помощью резинового шланга вывел опасное вещество в вакуум стратосферы.

Интересно, что после того, как Огюст Пиккар впервые достиг стратосферы во время полета на воздушном шаре в 1931 году, он в 1932 году поднялся еще выше – на более 17 тысяч метров.

Один из самых опасных инцидентов современной авиации

10 июня 1990 года рейс British Airways 5390, который направлялся из Бирмингема в испанскую Малагу, пережил одну из самых опасных авиационных аварий в истории. Дело в том, что на высоте около 5 тысяч метров у самолета внезапно выбило лобовое стекло кабины пилотов, и капитана Тима Ланкастера частично вытащило наружу.

Второй пилот Алестейр Эйтчисон сумел удержать контроль над самолетом, тогда как бортпроводник Найджел Огден держал командира за ноги, не позволяя ему полностью выпасть.

В течение еще более 20 минут полета экипаж продолжал управлять самолетом и готовил аварийную посадку. К счастью, все 81 пассажир и члены экипажа выжили, а капитан, которого вытащило наружу, получил только обмереження и переломы.

После расследования причиной инцидента стали неправильно установленные болты лобового стекла после технического обслуживания самолета.