О том, что больше всего удивляло в Украине, Питер Красный рассказал в заметке в Instagram.

Что удивляет американца в Украине?

По словам американца, настоящим культурным шоком для него стала парковка автомобилей. Он признался, что во Львове был поражен тем, что машины могут стоять на бордюрах или в, казалось бы, случайных местах.

Я спрашивал у друзей: "Можно здесь стать?" А они говорили: "Не переживай, ничего не будет",

– рассказал Питер.

Не меньше его удивило и поведение водителей в Киеве. Питер рассказал, что во время движения по дороге часто видел, как другие авто проносились мимо на большой скорости.

Еще одной неожиданностью для американца стали украинские АЗС. По его словам, в Америке сначала оплачивают топливо, а уже потом заправляют авто.

"А если у кого-то нет денег? Уже залили, и потом что? Нет денег на карточке? Они просто едут домой? Как это работает? Я не понимаю", – сказал мужчина.

Отдельно Питер обратил внимание на напитки в Украине. Он заметил, что здесь их часто подают теплыми, тогда как в США всегда добавляют лед независимо от времени года.

Пятой вещью, которая поразила американца, стал внешний вид украинцев. По его словам, люди в Украине очень стильно одеваются даже в повседневной жизни, тогда как в США люди обычно так одеваются только на праздники, в рестораны или на важные мероприятия.

Как на наблюдения американца отреагировали украинцы?

В комментариях украинцы частично согласились с наблюдениями американца, но также и поспорили с его некоторыми утверждениями. В частности, пользователи отметили, что на большинстве украинских АЗС обычно сначала оплачивают топливо, а наложенный платеж возможен преимущественно в случае заправки "до полного бака".

Мнения относительно теплых напитков также разделились. Часть комментаторов отметила, что в магазинах и на заправках обычно можно найти охлажденные напитки, а другие предположили, что иногда не вся продукция успевает остыть или люди просто чаще выбирают воду комнатной температуры.

Как реагировали украинцы на слова американца / Скриншоты

Относительно украинского стиля одежды многие пользователи согласились с американцем, заметив, что в Украине привычка опрятно и хорошо одеваться часто формируется еще с детства. В то же время часть людей признала, что проблемы с хаотичной парковкой и агрессивной манерой вождения, особенно в крупных городах, действительно остаются актуальными.