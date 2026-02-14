Вместе с национальной книжной платформой Yakaboo 24 Канал собрал пять книг, которые не стыдно дарить – потому что каждая из них создает вау-эффект.

"Тень Богов" Джон Гвинн

Мир после Рагнарека. Боги мертвы, но их тени до сих пор блуждают среди людей. Вигрид снова готовится к войне – и каждый из героев имеет свою причину вступить в борьбу. Орка, Варг и Элвар – не просто персонажи, а сильные, живые фигуры великой саги. Здесь кости богов становятся артефактами силы, а битвы написаны так, что их буквально слышишь. Это идеальный подарок для тех, кто любит масштаб, скандинавский дух и истории, которые разворачиваются, как легенда.



"Гнев богов" / Фото с сайта книжного магазина

"Книга Эмиля" Илларион Павлюк

Мальчик, который не спит. Мама, которая постепенно забывает мир. Заснеженный остров и телефонный звонок от брата, умершего. Павлюк снова играет на грани мистики и психологии, создавая историю, где важно не только “кто виноват”, но и “что является реальностью”. Это не просто детектив – это история о памяти, потере и тонкой грани между любовью и одержимостью. Подарок для тех, кто любит думать и перечитывать.



"Книга Эмиля" / Фото с сайта книжного магазина

"Служанка" Фрида Мак-Фадден

Новая работа – новая жизнь. Так кажется Милли, когда она устраивается служанкой в богатую семью. Но в этом доме что-то не так. Идеальный муж. Странная жена. Тайны за каждой дверью. Этот роман читается за ночь – и оставляет послевкусие холодного удивления. Подарок для тех, кто любит напряжение и неожиданные повороты.



"Служанка" / Фото с сайта книжного магазина

"Сон в море звезд" Кристофер Паолини

Находка на далекой планете запускает цепь событий, которые могут уничтожить человечество. Кира Наварес случайно становится центром межзвездной войны – и надеждой на ее завершение. Паолини создает космическую историю большого масштаба – о первом контакте, страх неизвестного и пределы человеческой силы. Это роман для тех, кто любит масштабные миры, космос и вопрос: кем мы являемся в безграничной вселенной?



"Сон в море звезд" / Фото с сайта издательства

"Синий воробей" Чарльз Буковски

Буковски знают как брутального поэта баров и дешевых отелей. Но за этим образом всегда скрывался тот самый синий воробышек – ранимый, живой, честный. В сборник вошли стихи разных лет, которые показывают эволюцию автора – от грубости до тихой нежности. Украинская адаптация Евгении Кузнецовой делает этого Буковски ближе и понятнее. Подарок для тех, кто ценит подлинность – без глянца.



"Синий воробей" / Фото с сайта книжного магазина

