Її рекомендація спричинила жваве обговорення в мережі, пише The Mirror.

Як найкраще відповідати під час співбесіди?

Папалія вважає, що не слід заявляти про те, що ви подаєтесь лише на одну вакансію, навіть якщо це відповідає дійсності. На її думку, така відповідь може створити враження відчаю та слабкої позиції кандидата, що здатне відштовхнути роботодавця.

Натомість вона радить демонструвати впевненість і попит на себе як фахівця.

Чим менше хочеш ти, тим більше вони хочуть тебе,

– стверджує експертка.

Інколи на співбесіді краще збрехати / Фото Unsplash

На її переконання, люди часто прагнуть отримати те, що є менш доступним. Тому на запитання про інші співбесіди вона пропонує відповідати наступним чином: "Так, я активно проходжу співбесіди", а на уточнення щодо компаній відповідати, що ці деталі краще залишити конфіденційними.

Водночас у мережі думки щодо цієї стратегії розділилися. Частина рекрутерів вважає, що кандидати, які відкрито демонструють зацікавленість у вакансії, мають більше шансів за умови наявності відповідних навичок.

Інші ж переконані, що надто прохолодний інтерес може сприйматися як тривожний сигнал для роботодавця.

Про що варто збрехати під час співбесіди?

Менеджерка з підбору персоналу Бонні Ділбер із Сієтла поділилася практичними порадами про те, що інколи варто збрехати під час співбесіди, щоб справити краще враження на роботодавця. Свої професійні спостереження вона розкрила у відео в TikTok.

Передусім вона наголошує, що не варто негативно висловлюватися про попередніх роботодавців.

Якщо ви скаржитеся на свого попереднього керівника чи колег, то рекрутер подумає, що ви також будете негативно відгукуватися про роботу і в їхній компанії. Немає за що похвалити колишнього шефа? Подякуйте за досвід,

– пояснює вона.

Експертка також зазначає, що хоча більшість людей працюють заради заробітку, роботодавці шукають кандидатів, які щиро зацікавлені у своїй справі та поділяють цінності компанії. Саме тому важливо продемонструвати таке ставлення вже під час співбесіди.

Крім того, Ділбер радить підкреслювати готовність працювати в компанії тривалий час і будувати там кар'єру.

Наостанок вона додає, що рекрутери зазвичай віддають перевагу тим кандидатам, які мислять позитивно та зосереджені не на тому, від чого вони хочуть піти, а на тому, до чого прагнуть.

