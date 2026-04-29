В інтерв'ю 24 Каналу українська фотографка Анна, яка працює на круїзному лайнері, відверто розповіла про життя та роботу в морі, суворі правила на борту, шалений графік без вихідних, кумедні ситуації з пасажирами та те, як їй вдалося потрапити у цю незвичну професію.

За кадром круїзного лайнера: українка відверто розповіла, як працює фотографом на лайнері

У чому полягає суть роботи фотографа на лайнері?

Моя робота насамперед полягає в тому, щоб заохочувати пасажирів фотографуватися. Ми знімаємо лише тих гостей, які погоджуються, але пропонуємо фотосесію буквально всім.

Протягом дня фотограф працює на різних локаціях: це можуть бути два – три кадри на виході з корабля, мініфотосесія на борту або в місті під час зупинки. Отримати світлини гості можуть у нашому магазині – там ми також працюємо щодня, пояснюємо, як придбати та завантажити фото, продаємо листівки, магніти, постери та іншу продукцію.

Окрім цього, гості можуть замовити персональну фотосесію для себе чи всієї родини. Ми також фотографуємо весілля, заручини, концерти, робимо репортажні та предметні фото для інших департаментів. Навіть макрозйомку райдужки ока. Тобто як фотограф ти буквально майстер на всі руки.

На кораблі є й окрема роль фотопринтера – людини, яка відповідає за друк фотографій, роботу принтера, сортування кадрів, дизайн рамок і магнітів. Але задачі постійно змінюються, і команда працює дуже гнучко.

Чи є у фотографа додаткові обов'язки?

Так, і їх чимало. Наприклад, у перший день круїзу можна допомагати з реєстрацією пасажирів. Усьому навчають, але потрібно звикнути швидко перемикатися між зовсім різними задачами. Кожен член екіпажу також відповідає за безпеку.

Щотижня ми беремо участь у навчальних тривогах: пожежа, евакуація, пошук людини, надзвичайні ситуації. Інколи тебе можуть призначити грати роль загубленої дитини чи буйного пасажира напідпитку.

Також постійно потрібно проходити онлайн-тренінги: пожежна безпека, екологія, перша допомога, поводження з хімічними речовинами та багато іншого.

Як ви отримали роботу фотографа на лайнері?

У морі я почала працювати не одразу фотографом. Спочатку була стюардесою на пасажирському судні. До цього звільнилася з роботи в ІТ, влаштувалася покоївкою в готель і паралельно оформлювала морські документи.

На першому кораблі колеги помітили моє захоплення фотографією і почали підштовхувати спробувати себе в цій сфері. Спершу я працювала у фотостудіях у своєму місті, а потім уже наважилася податися на круїзний лайнер.

Обидва рази зі мною самі зв'язувалися крюїнгові агенти – знаходили моє резюме на сайтах пошуку роботи та пропонували вакансії.

Які етапи відбору потрібно пройти на роботу фотографа на лайнері?

Зазвичай усе починається з резюме та співбесіди з агентом. Потім підбирають вакансію, а якщо компанії підходить твоя кандидатура – починається відбір.

У моєму випадку спершу було письмове опитування та відео-візитка. Потім онлайн-інтерв'ю з представниками компанії. Там перевіряли мій професійний рівень і знання мов. Після цього я отримала контракт.

Якщо вакансії фотографа немає, часто люди заходять у компанію через іншу позицію, наприклад, ресторанний сервіс чи housekeeping, а вже на борту переводяться у бажаний департамент.

Які обмеження існують для працівників на борту?

Обмежень чимало, і в кожної компанії вони різні. Щодо алкоголю все суворо: у робочий час ти маєш бути тверезим. У вільний час можна, але під власну відповідальність. Перевірки регулярні, і якщо тест покаже перевищення норми, можуть звільнити одразу без права повернення.



Є правила і щодо виходу на берег. Частина екіпажу завжди має залишатися на судні на випадок надзвичайної ситуації. Тобто приблизно раз на тиждень навіть у вільний день ти не можеш покинути лайнер.

Також потрібно повертатися заздалегідь до відплиття, не можна проносити алкоголь, а паспорт часто зберігається в офісі до завершення контракту. Романтичні стосунки між керівником і підлеглим або між членом екіпажу та пасажиром вважаються порушенням.

Що вас найбільше здивувало на початку роботи?

Насамперед – наскільки всі привітні та відкриті. Абсолютно чужі люди щиро допомагають, усе пояснюють, кличуть кудись разом. Ще мене вразила кількість коридорів, проходів, сходів і дверей. Перші дні почуваєшся як у "Гаррі Поттері".

Також була трохи в шоці від того, як усі з усіма нескінченно фліртують. І дуже здивувало, що пасажирські судна мають тюрму і морг. Але просто так їх ніхто не показує.

Який є найпоширеніший міф про роботу фотографа на лайнері?

Багато хто думає, що робота на лайнері – це суцільна пригода й подорожі світом. Частково це правда, але насамперед ти їдеш туди важко працювати.

Я також читала багато страшилок про злих супервайзерів, крадіжки серед персоналу чи жахливі умови. Мені пощастило – у моєму випадку все було навпаки.

Як виглядає ваш робочий графік?

Вихідних у морі немає. Зазвичай це від 8 до 11 годин роботи на день, а на деяких посадах – і до 14. Але це не класичний офісний графік. День може складатися з двох чи трьох змін по кілька годин. Усе залежить від маршруту, зупинок у портах, програми дня та менеджера.

Розклад може змінитися просто посеред дня, і потрібно швидко підлаштовуватися. Найголовніше – це навчитися правильно використовувати вільний час: поспати, вийти в місто, піти в зал, попрати речі чи подзвонити рідним. Навіть уночі доводиться обирати: тусовка чи сон.

Який найсмішніший випадок траплявся під час вашої роботи?

На першій зйомці я страшенно хвилювалася і не могла зрозуміти, переді мною дві подруги чи пара. Нарешті попросила їх поцілуватися – і саме в цей момент камера вимкнулася. Вони цілуються, а я стою і не можу це зняти.

Ще класика жанру – коли просиш людей поцілуватися, а у відповідь чуєш: "Та це ж моя сестра!". Іноді гості спираються на паперовий фон, думаючи, що це стіна, і епічно валять усю фотозону.

Одного разу літня пані спитала німецькою, як пройти до ліфта. А я тоді ще погано знала мову і дуже впевнено сказала, що на кораблі ліфтів немає. Ліфти в той момент були прямо за моєю спиною.

Який найдивніший клієнт вам запам'ятався найбільше?

Одного разу ми зайшли в порт разом із найбільшим у світі лайнером Icon of the Seas. Один пасажир захотів персональну фотосесію з ним на фоні. Але спершу кілька днів підходив до кожного фотографа окремо й пропонував оплатити зйомку готівкою напряму. Це суворо заборонено, тому всі відмовляли. Він сердився і погрожував скаргами.

Зрештою фотосесію оформив офіційно, але менеджер настільки хвилювався, що відправив зі мною двох колег як "асистентів", а фактично охорону. У підсумку все пройшло чудово: клієнт був у гарному настрої, усміхався і залишився дуже задоволений фото.

Що б ви порадили тим, хто хоче спробувати себе в такій роботі?

перевірити, чи нормально переносите хвилі, бо із морською хворобою на кораблі буде нестерпно;

вчити англійську і не зупинятися, це обов'язково;

найважливіше після мови – це досвід . Яку б позицію ви не обрали, вас набагато швидше візьмуть працювати на лайнер, якщо ви вже маєте аналогічний досвід роботи на суші. І дуже допоможе реальний відгук від роботодавця;

вивчити вимоги до вакансії, яка цікавить. Їх можна знайти безпосередньо на сайтах круїзних компаній, на сайтах крюінгів, або запитати у крюїнгових агенцій напряму;

для фото/відео художників, акторів, танцівників варто підготувати портфоліо;

дізнатися актуальні ціни на оформлення документів моряка, сертифікатів STCW, проходження медогляду і відкласти цю суму;

оформити біометричний закордонний паспорт.

