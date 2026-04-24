Коли виникло бажання працювати на фурі, хто найбільше підтримував в цій сфері та які найбільші виклики у професії далекобійниці, розповідає Ілона Мельник для 24 Каналу.

З чого почалася історія Ілони Мельник?

Дівчині зараз 24 роки, а рішення працювати далекобійницею ухвалила у 21 рік. Загалом дівчина пробувала реалізуватися в різних напрямках, зокрема в перукарстві. Втім зараз єдиного, кого може стригти, це власного чоловіка.

Крім цього, були спроби працювати в сфері фотографії, але за словами дівчини, все це було не її. І лише після переїзду в Іспанію вона остаточно зрозуміла, що хоче працювати далекобійницею.

Загалом любов до керма в Ілони з'явилася ще до великогабаритного транспорту. Вона розповідає, що завжди почувалася впевнено за кермом легковика і просто отримувала задоволення від поїздок.

Я і до того, як почала працювати на фурі, любила їздити на легковій машині. За кермом я почувала себе легко, комфортно та спокійно. Любила їхати кудись, слухати музику,

– розповідає вона.

Як виглядають будні українки, яка керує фурою / Фото надані для 24 Каналу

Цікаво, що вирішальним фактором працювати далекобійницею стала ще й підтримка майбутнього чоловіка Ілони, який на той момент був ще її хлопцем і вже працював у цій сфері. Саме він допоміг зробити перші кроки в професії та адаптуватися до нових умов.

Коли я вирішила здати на права на фуру, він мене в цьому підтримав та допоміг. Потім, коли ми почали разом працювати, завжди підказував, що і як правильно робити,

– доповнює дівчина.

Робота, яка стає способом життя: які є виклики та що з побутом?

Попри те, що Ілона працює на улюбленій роботі, вона не ідеалізує її. Загалом вона каже, що в цій сфері уникати труднощів неможливо, але наразі серйозних інцидентів під час поїздок в неї не виникало.

У цій професії нереально працювати, щоб щось не сталося – це просто питання часу, особливо якщо довго працюєш. Це дорога, і може статися будь-що, навіть якщо ти хороший водій, машина в ідеальному, справному стані. Не все залежить від тебе, адже ти не єдиний учасник руху,

– ділиться думками співрозмовниця.

Ілона каже, що можна потрапити і в аварію, і в затор, який триватиме аж 5 годин. Водночас у випадку поломок водії не займаються ремонтом самі, адже кожен має свою роль. Водій – це водій, а не механік, додає дівчина, а тому коли виникає якась поломка, вона з чоловіком викликає сервіс.

Важливо додати, що працює дівчина у форматі подвійного екіпажу разом зі своїм чоловіком. Тобто на одній фурі є двоє водіїв, які керують транспортом та ділять відповідальність.

Ілона Мельник разом зі своїм чоловіком / Фото надані для 24 Каналу

Ми удвох керуємо фурою, кожен отримує свою зарплату на свою картку, відповідальність за все теж несуть обоє. Хоч між собою ми поділили, хто які має обов'язки. Андрій, мій чоловік, бере на себе важку фізичну роботу, таку як кріплення вантажу тощо. А я беру на себе приготування їжі, організацію нашого побуту, прибирання,

– резюмує Ілона.

Далекобійниця ділиться, що фура є не просто робочим місцем для них обох, але й домом. І хоч такий формат життя підходить не кожному, пара обрала саме такий шлях.

Серед плюсів, які називає Ілона, є можливість подорожувати, хороша заробітна плата тощо. Натомість не відкидає і мінуси, як-от збитий режим сну та харчування, сидяча робота, їзда за кермом по 9 – 10 годин, втома.

Ми вважаємо, що немає ідеальної роботи, де тільки одні плюси. Просто потрібно проаналізувати всі плюси та мінуси і зрозуміти, згоден ти на таке чи ні. Ми проаналізували і вирішили, що на даному етапі життя для нас цей варіант найкращий,

– підсумовує далекобійниця.

Де не просто так можна знайти роботу?