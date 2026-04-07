Нещодавно ми розповідали історію українки Марини, яка завдяки карті бажань потрапила у Google. Вона поділилася деталями своєї співбесіди, включно з цікавими та незвичайними завданнями, які давали кандидатам на посаду в IT.

Які незвичайні завдання дають кандидатам Google?

Процес співбесіди у Марини тривав майже чотири місяці: спершу вона проходила інтерв'ю з HR, потім із комісією з п'яти членів різних команд, після чого було ще п'ять окремих співбесід із кожним членом комісії, презентацію портфоліо та виконання технічних завдань. Крім професійних навичок, оцінювали логіку та відповідність команді.

Одним із можливих завдань є придумати банкомат для дітей

Останнє інтерв'ю відбувалося з членом комісії, який перевіряв мислення кандидата. Завдання полягало у проєктуванні банкомата для дітей із акцентом на інтерфейс та функціональність.

Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.

Раніше в Google також були популярні головоломки, які активно використовували на співбесідах. І хоча зараз їх уже не застосовують, розповідають на платформі Quora, такі незвичайні завдання допомагали оцінити реакцію під тиском та логіку мислення.

Мета таких питань не завжди знайти правильну відповідь, а побачити, як кандидат розбиває проблему та пояснює свій розумовий процес. Серед прикладів, які згадують колишні кандидати, були: "Скільки м'ячів для гольфу поміститься в шкільному автобусі?" або "У вас є 9 кульок, одна важча за інші. Як визначити важчу, використавши ваги лише двічі?".

Інші завдання включали нестандартні розрахунки або гіпотетичні ситуації: від оцінки кількості фортепіанних тюнерів у світі до абстрактних сценаріїв із фізичними законами. Незмінним залишалося одне: важливо показати, як кандидат мислить, аналізує і чітко пояснює свої рішення.

