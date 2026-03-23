Співбесіда – це завжди окрема історія для кожного: комусь щастить із адекватними питаннями, а хтось виходить після розмови у повному шоці. Іноді рекрутери ставлять такі запитання, що складно зрозуміти, як на них взагалі відповідати. Тож із посиланням на відео kateryna_hutsuliak, ми зібрали топ питань, які найбільше дратують кандидатів під час співбесід.

Дивіться також Її компанія коштує мільярди доларів: як Елізабет Арден створила імперію краси з повного нуля

Які запитання на співбесіді найбільше дратують кандидатів?

Під час співбесід кандидати нерідко стикаються з питаннями, які вже давно стали "класикою" серед рекрутерів, але водночас викликають роздратування. Серед них прохання пояснити, чому саме ця вакансія зацікавила, або озвучити очікуваний рівень зарплати, що часто ставить у незручне становище.

Не менш суперечливими залишаються й питання про слабкі сторони. Кандидати зізнаються, що інколи складно зрозуміти, наскільки відверто варто відповідати. Також роботодавці часто цікавляться мотивацією працювати саме в їхній компанії, очікуючи чіткої та аргументованої відповіді.

Окреме місце займає питання, яке вже стало мемом серед шукачів роботи: "Де ви бачите себе через 10 років?". Попри популярність, багато хто вважає його відірваним від реальності та таким, що не завжди має практичну цінність.

Дивіться також Знаючи це – робота мрії гарантована: про які сильні сторони варто розповісти на співбесіді

Також роботодавці часто запитують: "Що ви можете запропонувати цій компанії?". Попри очевидність відповіді, адже більшість навичок уже прописані в резюме та вакансії, кандидатам доводиться знову доводити свою цінність, інколи навіть у перебільшеному форматі, розповідає Medium.

Не менш суперечливим вважається і запитання "Звідки ви родом?". У деяких випадках воно може сприйматися як спроба з'ясувати походження чи навіть мати прихований підтекст, що викликає дискомфорт у кандидатів.

