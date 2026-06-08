Своїми рекомендаціями експертка з підбору персоналу із Сієтла поділилася у відео в TikTok.

Дивіться також Звільнять без права на повернення: фотографка на круїзі назвала табу у роботі на судні

HR пояснила, як успішно пройти співбесіду

Ділбер зазначила, що за роки роботи провела безліч співбесід і добре знає, які відповіді найбільше подобаються рекрутерам. Насамперед вона радить уникати негативних висловлювань про попередніх роботодавців.

Якщо ви скаржитеся на свого попереднього керівника чи колег, то рекрутер подумає, що ви також будете негативно відгукуватися про роботу і в їхній компанії. Немає за що похвалити колишнього шефа? Подякуйте за досвід,

– зазначає Ділбер.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

HR розповіла, про що можна збрехати роботодавцю / Фото Unsplash

Також HR-менеджерка рекомендує не керуватися виключно фінансовою вигодою. Хоча рівень зарплати є важливим для більшості людей, роботодавці хочуть бачити кандидатів, які зацікавлені у своїй роботі та поділяють цінності компанії.

Ще одна порада – демонструвати готовність будувати довгострокову кар'єру в новій компанії.

"Нові працівники мають прагнути до кар'єрного розвитку в компанії. Після 2021 року, коли стрімко зросла кількість звільнень, компанії почали хвилюватися про втрату своїх найкращих кадрів. Тепер вони хочуть знати напевно, що ви бачите майбутнє разом із ними", – каже HR-менеджерка.

Ділбер також додала, що рекрутери зазвичай віддають перевагу кандидатам із позитивним настроєм, які говорять не про те, від чого хочуть втекти, а про те, чого прагнуть досягти на новому місці роботи.